Источник материала: Новости Волковыска

20 мая в Волковысском райисполкоме состоялось совместное заседание президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета, на котором рассмотрен вопрос образования районной комиссии по выборам президента Республики Беларусь.

Как и на выборах президента 2015 года, принято решение об образовании комиссии из 13 человек, она расположится в здании Волковысского райисполкома.

По сравнению с избирательной кампанией-2015 состав комиссии обновился практически наполовину. Из прежнего состава неизменными остались 6 членов комиссии: Ванович Ольга Ивановна, Гусак Вячеслав Михайлович, Ларина Светлана Михайловна, Писарь Наталья Ивановна, Самущик Леонид Александрович и Тарасенко Николай Васильевич.

Остальные семь членов более-менее также известны волковычанам. Это председатель Волковысской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Газизова Татьяна Александровна , Дорожко Геннадий Геннадьевич, председатель председатель райкома профсоюза работников АПК Казак Александр Васильевич, Коваленко Татьяна Ивановна, заведующий Ясли-садом № 6 г. Волковыска Самойлюк Ольга Эдуардовна, Шалдыбина Оксана Анатольевна и заместитель председателя Волковысского райисполкома Юшин Дмитрий Николаевич.

Первое заседание комиссии состоится 22 мая.