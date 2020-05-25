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Талант и мастерство – всему миру. Преподаватели и учащиеся Ивьевской ДШИ успешно осваивают международные интернет-конкурсы

25.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Юные музыканты из Ивья успешно освоили участие в различного рода международных конкурсах, которые проходят в заочной форме. Особенно это актуально в нынешних эпидемиологических условиях, когда концертные и конкурсные площадки временно закрыты. Зато у музыкантов есть возможность записать свои выступления на видео, отправить их в конкурсную комиссию на рассмотрение и… упорно оттачивать свое мастерство для дальнейших побед. И, конечно, ждать вердикта жюри.

Талант и мастерство – всему миру. Преподаватели и учащиеся Ивьевской ДШИ успешно осваивают международные интернет-конкурсы

Талант и мастерство – всему миру. Преподаватели и учащиеся Ивьевской ДШИ успешно осваивают международные интернет-конкурсы

Талант и мастерство – всему миру. Преподаватели и учащиеся Ивьевской ДШИ успешно осваивают международные интернет-конкурсы

 Стоит сказать, что практически всегда выступления наших талантливых земляков отмечается наградами. И на этот раз три диплома лауреатов достались учащимся Ивьевской детской школы искусств, которые участвовали в Международном интернет-конкурсе для детей, молодежи и взрослых под названием «TALENT PRESTO», проходившем в мае 2020 года.

Так, дипломом лауреата І степени награждена Анна Шабанович (учитель Инна Шукова), которая исполняла произведение М. Гринвальда «Танец». Диплом лауреата ІІ степени получила Дарья Жамойта (учитель Татьяна Яковец), показавшая отличное исполнение произведения С. Стельмаха «Лирическое настроение».

Обладателем диплома лауреата ІІІ степени стал Байрам Мамедов, который исполнил «Девичий хоровод».

Порадовали и результаты ІІІ Международного конкурса исполнительских искусств «#Сябры-2020»: Дарья Жамойта (учитель Татьяна Яковец), Евгений Манкевич и Ксения Романюк (учитель Наталия Афонина) стали лауреатами ІІ степени.

 А народный квартет «Вокализ» (художественный руководитель Татьяна Яковец), состоящий из талантливых преподавателей школы искусств, принял участие в Международном конкурсе искусств и творчества «Звезда Победы», которое также  оказалось успешным. В результате - диплом лауреата I степени.

В копилке народного квартета "Вокализ" – еще одна недавно появившееся награда. Это  диплом лауреата II степени в Международном конкурсе педагогов "BRAVO CANTATE!" .

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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Юные музыканты из Ивья успешно освоили участие в различного рода международных конкурсах, которые проходят в заочной форме. Особенно это...
 
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