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Мужчин, похитивших велосипед в центре города, ищет барановичская милиция

25.05.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичским ГОВД устанавливаются личности мужчин, которые 20 мая около 23.00 украли велосипед, оставленный возле здания пиццерии на улице Советской, 76.

Мужчин, похитивших велосипед в центре города, ищет барановичская милиция


Граждан, которым что-либо известно о местонахождении этих мужчин или располагающих какой-либо информацией о них, просят сообщить об этом в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-48-69, +375-29-7202603.

 
 
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  Барановичским ГОВД устанавливаются личности мужчин, которые 20 мая около 23.00 украли велосипед, оставленный возле здания пиццерии на улице Советской, 76. Граждан,...
 
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