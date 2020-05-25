Мужчин, похитивших велосипед в центре города, ищет барановичская милиция

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичским ГОВД устанавливаются личности мужчин, которые 20 мая около 23.00 украли велосипед, оставленный возле здания пиццерии на улице Советской, 76.







Граждан, которым что-либо известно о местонахождении этих мужчин или располагающих какой-либо информацией о них, просят сообщить об этом в Барановичский ГОВД по тел. 102 или в отдел уголовного розыска по тел. 48-48-69, +375-29-7202603.