|
Мужчин, похитивших велосипед в центре города, ищет барановичская милиция
25.05.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Барановичским ГОВД устанавливаются личности мужчин, которые 20 мая около 23.00 украли велосипед, оставленный возле здания пиццерии на улице Советской, 76.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Барановичским ГОВД устанавливаются личности мужчин, которые 20 мая около 23.00 украли велосипед, оставленный возле здания пиццерии на улице Советской, 76. Граждан,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)