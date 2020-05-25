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Работа для студентов найдется каждому: стартует запись в студотряды

25.05.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работа для студентов найдется каждому: стартует запись в студотряды

Новый микрорайон в Витебске, путепровод «Полоцкий», средняя школа в Гомеле, больница в Гродно и столичное метро станут молодёжными стройками. Предусмотрено более 6 тысяч рабочих мест – записаться можно онлайн.


Обеспечить работой обещают всех желающих. Для этого нужен лишь смартфон. Зарегистрироваться предлагают по QR-коду. Медицина, экология, производство – работа найдётся каждому. Найти вакансию можно во многих райцентрах – ближе к дому. Ждут на работу и парней, и девушек. Обещают достойную заработную плату. 

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: «Студенческие отряды освобождаются от уплаты подоходного налога, это уже на 13% больше можно получить, чем аналогичные рабочие. И второе – ребята освобождаются от уплаты налога в фонд защиты населения. Те деньги, которые от подоходного, остаются у ребят. А часть денег, которые остаются из фонда социальной защиты, направляются работодателю, чтобы он мог организовать наилучшие условия для трудоустройства. Он может организовать жильё, место пребывания и питание». 

Открытие трудового семестра – в конце июня. Уже 29 числа 120 человек заедут в Островец. Самым ответственным и трудолюбивым студентам по итогам предложат постоянную работу.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новый микрорайон в Витебске, путепровод «Полоцкий», средняя школа в Гомеле, больница в Гродно и столичное метро станут молодёжными стройками. Предусмотрено более 6...
 
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