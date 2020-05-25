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На фотографиях разные люди. Внучка сравнила себя с бабушкой, и между ними почти не видно отличий
Источник материала: СТВ
Девушка так сильно похожа на свою бабушку, что люди не верят. Оказывается, это семейное.
Пользовательница Twitter под ником Shelby
Тогда девушка призналась, что специально сделала себе такой макияж, чтобы больше быть похожей на свою родственницу. Также Shelby поделилась ещё одной фотографией бабушки, чтобы убедить тех, кто отказывается принимать правду.
«Вот ещё один снимок моей бабули. Она была такой красивой и сильной женщиной!» –
Она добавила, что её мама тоже очень похожа на бабушку. Впрочем, оказалось, что не только Shelby знает толк в клонировании. Пользователи поделились снимками, где они невероятно похожи на своих родственников.
Кстати, среди актёров и актрис тоже есть люди, которым с лёгкостью смогут передать свои роли детям.
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Девушка так сильно похожа на свою бабушку, что люди не верят. Оказывается, это семейное. Пользовательница Twitter под ником Shelby показала две фотографии: свою и...
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