В некоторых минских магазинах снова нет белорусских яблок. Чиновники пояснили, в чем дело

Источник материала: Tut.by

Минчане заметили, что в некоторых магазинах с прилавков пропали белорусские яблоки. «В супермаркете возле моего дома есть только польские по 3,69 рубля и из Нидерландов по 3,38. Дешевых отечественных нет», сообщила в редакцию пенсионерка Наталья Ивановна. Чиновники говорят, что белорусских яблок, которые хранятся в стабилизационных фондах нам хватит еще на весь июнь. FINANCE.TUT.BY узнал, почему наши фрукты есть не во всех магазинах.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Проблем с наличием белорусских яблок в продуктовых магазинах не возникало с октября 2018 года, когда вопрос с реализацией этих фруктов дошел аж до президента. Однако в мае этого года покупатели некоторых столичных магазинов стали замечать, что наши яблоки снова стали пропадать с прилавков.

— В супермаркете возле моего дома есть только польские яблоки по 3,69 рубля и из Нидерландов по 3,38. Дешевых отечественных нет, — говорит пенсионерка Наталья Ивановна.

Отсутствие этих фруктов на полках заметила и еще одна покупательница.

— В гипермаркете, в который я постоянно захожу, белорусских яблок нет, одна Польша. Цены на импортные яблоки, мягко говоря, высокие. Килограмм самых дешевых яблок со скидкой стоит 2,99 рубля. Где же дешевые отечественные? — задается вопросом минчанка Ольга.

Мы посмотрели в магазинах нескольких торговых сетей, есть ли там наши яблоки. В трех не оказалось. Может, закончились запасы, ведь сезоном этих фруктов считается период с августа по май включительно.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что сейчас никаких проблем с запасом яблок в стабилизационных фондах нет.

— Если говорить про Минск, то сегодня в УП «Партизанкое» — это предприятие -хранитель стабилизационных фондов, в наличие есть 360 тонн яблок отечественного производства трех сортов — Голден, Глостер и Лигол, — перечисляет Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. — Ежедневно магазинам из хранилищ реализуется 9−10 тонн фруктов. То есть запасы позволяют продавать яблоки не только до конца мая, но и практически весь июнь. Условия хранения позволяют яблокам сохранить товарный вид и полезные свойства до следующего сезона. Также не стоит забывать, что запасы яблок остались и у фермеров, с которыми есть договора у многих торговых сетей.

УП «Партизанское» отпускает фрукты магазинам по цене 1,76 рубля с НДС за килограмм. Торговая надбавка на яблоки не может превышать 30% от отпускной цены, поскольку этот товар входит в перечень социально значимых. Это значит, что яблоки от этого поставщика в розничной торговле не должны стоить больше 2,3 рубля.

Также Нина Емельянова напомнила, что в ассортименте каждого продуктового, где есть секция с овощами и фруктами, должны быть представлены белорусские яблоки. Количество сортов, которое должно быть в наличие с августа по май, закреплено в постановление МАРТ об ассортиментных перечнях.

— В магазинах площадью до 1 тысячи квадратных метров должны продавать минимум одно наименование белорусских яблок. Если площадь от 1 до 2,5 тысячи квадратов — 1−2 наименования. С площадью от 2,5 до 4 тысяч квадратных метров — 3 наименования, — напомнила начальник управления. — Если в каком-то из магазинов нет в наличие наших яблок, это значит, что этот конкретный торговый объект недоработал — вовремя не выложил товар в торговый зал или не завез со склада.