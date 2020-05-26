Селфи не на жизнь: в Кобрине девушки снимались на крыше пятиэтажки. Одна из них сорвалась вниз

сообщили в СК. Одна из них поскользнулась и упала на землю. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в СК.













В комитете проинформировали, что 16- и 17-летняя подруги употребляли спиртное, а после решили сделать экстремальное фото на крыше дома. Они поднялись на крышу пятиэтажки и подошли к ее краю. Одна из девушек поскользнулась и упала вниз.





Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали — она в тяжелом состоянии.





Следователи проводят проверку по делу. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются причины и условия произошедшего.





Фото СК



