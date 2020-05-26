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Селфи не на жизнь: в Кобрине девушки снимались на крыше пятиэтажки. Одна из них сорвалась вниз
Источник материала: Партизан
В Кобрине две несовершеннолетние подруги решили устроить фотосессию на краю крыши пятиэтажного дома.
Одна из них поскользнулась и упала на землю. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
В комитете проинформировали, что 16- и 17-летняя подруги употребляли спиртное, а после решили сделать экстремальное фото на крыше дома. Они поднялись на крышу пятиэтажки и подошли к ее краю. Одна из девушек поскользнулась и упала вниз.
Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали — она в тяжелом состоянии.
Следователи проводят проверку по делу. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются причины и условия произошедшего.
Фото СК
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В Кобрине две несовершеннолетние подруги решили устроить фотосессию на краю крыши пятиэтажного дома.
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