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Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

26.05.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 мая – день радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги на 107,1 вещают уже ровно 23 года. В знаменательный день с поздравлениями в студию заглянули лично и те, кто обычно стоит в плей-листе.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Тео и Ольга Рыжикова, артисты:
Мы поздравим не просто радио, наших друзей, в какой-то степени даже, может быть, наших коллег. Всему коллективу просто настоящего крепкого здоровья, таких вот творческих взлетов, сохранять классные, серьезные первые позиции, стремиться к тому, чтобы быть всегда лучшими, чтобы были благодарные слушатели и звучало очень много хорошей музыки.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Радио «Мир» остается одним из самых популярных в стране. А недавно эта FM-станция начала вещать в многофункциональной современной студии. Проект разрабатывали почти год. Белорусские создатели учли опыт американских и европейских радиостанций.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Видеокамеры сами фиксируют артистов, ведущих, выбирают хорошие ракурсы, а дальше программа без режиссера монтирует видео. Вот так теперь слушатели могут заглянуть на радио и подсмотреть то, что обычно комментируется. К слову, ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» любят устраивать настоящие эксперименты.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Алексей Клочков, Юлия Навацкая, Антон Палыч, ведущие радио «Мир»:
Мы проводим эксперименты в эфире, и у Навацкой что-то не получалось, и она что-то, я помню, разбила.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Не что-то. Мы пытались доказать, что яйцо можно разбить, если его просто равномерно зажимать рукой. Я пыталась-пыталась. Оно меня выбесило, я его бросила об стол.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Бросила об стол. В яйце были все. В общем, эксперимент удался.

Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире

Радио «Мир» в Беларуси вещает круглосуточно. Над созданием эфира работает больше 20 сотрудников – это и диджеи, и журналисты.

Люди в материале: ТЕО, Ольга Рыжикова, Алексей Клочков, Юлия Навацкая, Антон Палыч

 
 
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Новости Беларуси. 26 мая – день радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги на 107,1 вещают уже ровно 23 года. В знаменательный день с...
 
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