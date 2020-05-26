|
Радио «Мир» отметило своё 23-летие. Ведущие вспомнили о курьёзе, который произошёл в эфире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 мая – день радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги на 107,1 вещают уже ровно 23 года. В знаменательный день с поздравлениями в студию заглянули лично и те, кто обычно стоит в плей-листе.
Тео и Ольга Рыжикова, артисты:
Радио «Мир» остается одним из самых популярных в стране. А недавно эта FM-станция начала вещать в многофункциональной современной студии. Проект разрабатывали почти год. Белорусские создатели учли опыт американских и европейских радиостанций.
Видеокамеры сами фиксируют артистов, ведущих, выбирают хорошие ракурсы, а дальше программа без режиссера монтирует видео. Вот так теперь слушатели могут заглянуть на радио и подсмотреть то, что обычно комментируется. К слову, ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» любят устраивать настоящие эксперименты.
Алексей Клочков, Юлия Навацкая, Антон Палыч, ведущие радио «Мир»:
– Не что-то. Мы пытались доказать, что яйцо можно разбить, если его просто равномерно зажимать рукой. Я пыталась-пыталась. Оно меня выбесило, я его бросила об стол.
– Бросила об стол. В яйце были все. В общем, эксперимент удался.
Радио «Мир» в Беларуси вещает круглосуточно. Над созданием эфира работает больше 20 сотрудников – это и диджеи, и журналисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 мая – день радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши коллеги на 107,1 вещают уже ровно 23 года. В знаменательный день с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)