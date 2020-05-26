Видеофакт: природа Минщины настолько очистилась, что две рыси устроили драку прямо на дороге

Как рассказал начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Дмитрий Пинчук, для центрального региона это животное не редкость. К примеру, рысь была замечена в Крупском и Логойском районах.

В настоящее время рысь занесена в Красную книгу Беларуси. По данным учетов 2000-2001 годов ее численность оценивалась в 200-220 особей — как минимум вдвое ниже по сравнению с началом 1980-х. Однако за двадцать лет ситуация изменилась. Сейчас даже ведется дискуссия по поводу исключения рыси из Красной книги и получения разрешения на регулирование ее численности.

Юлия Гавриленко