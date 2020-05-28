Школьные новости. Какие коррективы и новшества вносит 2020-й год

Источник материала: Ивьевский край

Наступает долгожданный период в жизни выпускников и желанный период в жизни остальных учащихся - летние каникулы.

Переворачивая лист календаря, убеждаемся, что в этом году все будет по-другому, не так, как раньше. Последний звонок, экзамены, вручение аттестатов - это не подготовка к жизни. Это сама жизнь! Конечно, эпидемиологическая ситуация многое изменила, но самые важные моменты для выпускников так и остаются самыми важными. Остановимся на них. А прокомментировать особенности завершения учебного года 2019-2020 попросим заместителя начальника отдела образования Ивьевского райисполкома Светлану Витольдовну Рынкевич.

- Последний звонок рекомендовано Министерством образования не проводить. Когда завершится учебный год?

- Учебный год завершится 30 мая. Его итоги будут подведены классными руководителями на классных часах 30 мая.

- Будет ли летняя практика для учащихся среднего звена?

- Министерство образования планирует рекомендовать отмену летней трудовой практики для учащихся 5-8 классов, но распоряжений пока не поступало.

- Когда пройдут в учреждениях образования основные экзамены?

- С 1 по 9 июня. Для девятиклассников это диктанты по русскому и белорусскому языкам, контрольная работа по математике. Для одиннадцатиклассников - математика, на выбор белорусский или русский язык (изложение), устно история Беларуси и иностранный язык. Даты отведены Министерством образования. Безусловно, экзамены будут организованы с соблюдением всех эпидемиологических требований. Как всегда, тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в письменной форме объявят по телевидению и радио. Также их разместят на портале Министерства образования в день проведения экзамена.

- Насколько нам известно, нововведением нынешней выпускной кампании является то, что выпускники, которые осваивали образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), в рамках учебного предмета "Трудовое обучение" могут сдавать еще и квалификационный экзамен. В нашем районе это практиковалось?

- 23 мая такой квалификационный экзамен уже сдан одиннадцатыми классами на базе Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея. Отметка не повлияет на отметку, выставленную в аттестат по предмету "Трудовое обучение".

- До сих пор многих волнует вопрос, как учащихся оценят за год.

- К каждому ученику будет индивидуальный подход при оценивании его знаний за год. Так, для учащихся, которые в четвертой четверти посещали учреждения образования, все пройдет как обычно: отметка за четверть и итоговая за год.

Если ребенок не посещал школу по заявлению родителей, но при этом удаленно осваивал учебную программу и сдавал контрольные работы, он также может быть аттестован за четвертую четверть. Учащиеся, которые занимались дома и не выходили на связь с учреждением образования, с преподавателями, будут аттестованы по итогам трех четвертей и по решению педсовета переведены в следующий класс.

- А как пройдет одно из самых важных событий школьной жизни - церемония, связанная с окончанием учебного заведения?

- В школах Ивьевского района вручение аттестатов - 10 июня. Насколько масштабно пройдет выпускной вечер, решение принимает каждый отдельный коллектив. Решение о формате проведения выпускных вечеров в учреждении образования принимается руководителем с участием родительского комитета. Согласовывается оно с Ивьевским районным исполнительным комитетом. Аттестаты вручат в торжественной обстановке. Главное условие - это соблюдение всех эпидемиологических требований и проведение праздничного мероприятия в течение светового дня.

Как будет организовано централизованное тестирование? Уже известны даты его проведения? Расскажите подробнее о новшестве этого года.

- Централизованное тестирование в этом году начнется 25 июня. Новшество 2020 года: подать заявление на сдачу ЦТ можно, направив его по электронной почте в один из пунктов регистрации до 1 июня. Их в Гродненской области четыре: на базе ГрГУ имени Янки Купалы, Гродненского государственного аграрного университета, Лидского и Волковысского колледжей. ЦТ по математике и русскому языку разделено на два дня, так как это традиционно самые массовые на ЦТ предметы.

Новые даты проведения ЦТ:

Белорусский язык - 25 июня

Русский язык - 26 - 27 июня

Обществоведение - 29 июня

Математика - 1-2 июля

Биология - 4 июля

Иностранный язык - 6 июля

Химия - 8 июля

Физика - 10 июля

История Беларуси - 12 июля

География - 14 июля

Всемирная история - 16 июля

Что ж! "Время выбрало нас!". Эти слова наполняют радостью и надеждой и одновременно указывают на трудности. Столько вопросов! Но главное сейчас - не пышность убранства и звуки фанфар, а соблюдение всех необходимых эпидемиологических и организационных требований. Будьте здоровы! Все остальное будет потом.

И. Холяво.