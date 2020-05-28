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МИД Беларуси: соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз вступает в силу с 1 июля

28.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Белорусская сторона приветствует завершение Европейским союзом внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Напомним, что в соответствии с соглашением об упрощении выдачи виз стоимость рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси снижается до 35 евро, а сроки рассмотрения ходатайств составят всего 10 календарных дней. Также предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Отдельные категории граждан и вовсе смогут получать визы без оплаты визового сбора.

"Соглашение об упрощении выдачи виз вступает в силу одновременно с соглашением о реадмиссии, предусматривающим взаимные обязательства по приему своих граждан и некоторых категорий граждан третьих стран, которые перестают удовлетворять критериям легальности пребывания", — говорится в сообщении ведомства.

Пакет соглашений создает условия для дальнейшей работы сторон по вопросам взаимного упрощения въезда граждан и сотрудничества в правоохранительной сфере.

В случае поступления в адрес белорусской стороны до конца мая 2020 года соответствующего официального уведомления ЕС оба соглашения вступают в силу с 1 июля 2020 года.

СБ.

 
 
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Белорусская сторона приветствует завершение Европейским союзом внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашений об...
 
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