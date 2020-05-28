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В Столинском районе (д.Семигостичи) выпал небольшой град
28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Каждый день природа преподносит сюрпризы, на этот раз - Столинский район, 27 мая 2020 года, небольшой, но обильный град.
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Каждый день природа преподносит сюрпризы, на этот раз - Столинский район, 27 мая 2020 года, небольшой, но обильный град.
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