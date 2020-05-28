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А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем

28.05.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Много тысяч лет назад люди начали праздновать свои дни рождения. История помнит случаи, когда правители стран устраивали пиры в свою честь и приглашали простых людей повеселиться с ними. Вероятно, обычные люди тоже праздновали свои дни рождения, но не так ярко.

Сейчас день появления человека на свет отмечается повсеместно и, вероятно, во всех семьях. Люди заваливают друзей и родственников подарками, поют песни и развлекаются. Зачастую торжество не обходится без торта. Кстати, а вы знаете, какой десерт был популярен в год вашего рождения?

Морковный торт, 1967-1971

Среди овощей по количеству сахара морковку опережает только сахарная свекла. Так что готовить морковный торт оказалось несложно. Для приготовления кондитерских изделий морковь применялась ещё в Средневековье. В предыдущем веке пик популярности пришёлся на конец 60-ых – начало 70-ых. В то время люди начали всерьёз задумываться о правильном питании, поэтому торт, который совмещал в себе приятное с полезным, очень всем нравился.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/ivanna_foodphoto

Торт «Ленинградский», 1972-1974

Создательницей торта является технолог Виктория Татарская. Строго говоря, на пике популярности был не только «Ленинградский», но и другие торты Татарской. Когда люди приезжали в Ленинград, они обязательно заходили в кафе-магазин, где работала Виктория Львовна, чтобы купить угощение для своей семьи.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/vika_kareysha

Поп-торт, 1975-1977

В основном торт состоит из бисквита и желе. Изюминкой этого десерта является его разноцветность. В те времена были очень популярны дискотеки со сверкавшими разноцветными огнями диско-шарами. Так что торт был ещё одним способом добавить в жизнь ярких красок.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: mashed.com

Торт «Птичье молоко», 1978-1983

Считается, что рецепт торта был разработан в 1978 году. Однако есть сведения, что огромное «Птичье молоко» было изготовлено к 70-летию Леонида Брежнева, т.е. уже в 1976 году. А вот массовое производство началось только в 1982 году после выдачи патента. В день выпускалось по две тысячи десертов, но люди так быстро расхватывали, что «Птичье молоко» всё равно считалось дефицитным.

Такой бы сделал 5-летний ребёнок. Женщина заказала торт на свадьбу, а он чуть не испортил торжество

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/gusto_story

Тирамису, 1984-1987

Этот десерт можно считать целой группой угощений, ведь у него есть самые разные вариации. Официально считается, что Тирамису появился в конце 60-ых – начале 70-ых, но пик популярности пришёлся на середину 80-ых. Тогда в основной состав начали добавлять шоколад, орехи, печенье, алкоголь и многое другое – нужно было только попросить.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/yuliya_small

Шоколадный слоеный торт, 1988

Вероятно, каких-то особенных причин для взлёта популярности не было. По одной из версий, в 1988 году в этот торт были добавлены орехи и взбитые сливки. В целом шоколадный слоёный торт всегда пользовался спросом.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/cultoffoo_d

Торт «Красный бархат», 1989

В середине 20 века этот торт уже изготавливался в Канаде. В 1972 году в американской кулинарной книге предлагалось три рецепта приготовления «Красного бархата». Секрет популярности торта в 1989 году заключается в фильме «Стальные магнолии». В этой кинокартине у жениха был торт «Красный бархат», выполненный в форме броненосца. Вот зрителям и захотелось попробовать этот десерт.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/seseg08

Торт «Фанфетти» или «Конфетти», 1990

Сотрудникам американской компании пришла в голову идея добавлять разноцветную присыпку в сам торт. До этого присыпка использовалась только для верхушки. Торт получил название «Фанфетти». Затем присыпку стали добавлять в торты и русскоговорящие люди. Они же и переделали немного название на русский лад – «Конфетти».

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/introvertbaker

Шоколадный лавовый торт, 1991-1994

Для краткости используется название «Шоколадный фондан». Причиной огромной популярности торта является не только вкус, но и консистенция. Людям давно хотелось чего-нибудь особенного, и им предоставили торт с жидкой начинкой. А ещё разные кондитеры лестно отзывались об этом изделии, поэтому всем хотелось узнать, что же это за новинка такая.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению 

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/chef.an_drew574

Торт «Венеция», 1995

Этот торт был популярен в 90-ых. У него было несколько вариантов, в том числе достаточно простой из мороженого и шоколадной крошки. Сейчас это кондитерское изделие переживает не лучшие времена, поэтому мало где можно его купить. Впрочем, всегда можно найти рецепт и сделать самостоятельно.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: mashed.com

Местные торты, 1996-1999

Торты «Минский», «Киевский», «Сказка», «Медовик», «Птичье молоко». Для большинства жителей постсоветского пространства вторая половина девяностых была не самой простой, поэтому пробовать какие-то новые торты возможностей не было. В итоге конкретного лидера среди тортов не нашлось, люди просто наслаждались своими любимыми десертами.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: instagram.com/vitoxa

Кексы, 2000

В 2000 году торты оказались позади кексов. Они были дешевле, не такие калорийные и есть их можно было «на бегу». В итоге кексы стали пользоваться огромной популярностью. Их выпускают разных форм и размеров, с разными начинками.

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
Фото: pixabay.com

Кстати о формах и размерах. Сейчас создание тортов можно считать отдельным видом искусства. Например, недавно мы рассказывали о кондитере, который создаёт целые съедобные замки.

Взглянуть на невероятные торты можно здесь.

Люди в материале: Виктория Татарская, Леонид Брежнев

 
 
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Много тысяч лет назад люди начали праздновать свои дни рождения. История помнит случаи, когда правители стран устраивали пиры в свою честь и приглашали простых...
 
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