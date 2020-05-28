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Госпредприятия настойчиво попросили перевести счета в госбанки. Но потом передумали

28.05.2020 15:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По словам БСПН, у них имеется копия распоряжения председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной от 25.05.2020 №5-23/3378, в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г. отчитаться о переносе счетов. Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства.

Свое отношение по этому поводу эмоционально выразила директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич:

Во-первых, возмущает само содержание данного письма о принуждении коммерческих организаций, которые вправе самостоятельно решать вопросы осуществления хозяйственной деятельности. Во-вторых, считаем, что данные действия грубо нарушают статью 13 Конституции Республики Беларусь о равенстве всех форм собственности. В-третьих, нужны ли такие концерны и членство в них, если они не помогают коммерческим организациям, а дестабилизируют их?

И главное: чем такое отношение заслужили коммерческие банки, которые исправно платили налоги, занимались обслуживанием субъектов хозяйствования, оказывали спонсорскую помощь и прочее? Чем они не угодили нашим органам власти?

Позже в «Беллегпроме» объяснили появление данного письма недопониманием и пообещали отозвать требование о переводе счетов в госбанки.

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Ряд белорусских предприятий с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по...
 
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