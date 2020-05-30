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Устали сидеть дома? Белорусская группа Akute советует, чем заняться, чтобы совсем не заскучать
Источник материала: Tut.by
Вы могли заметить, что весной на замену
«Почему бы не взять пару инструментов и не поиграть на природе?»
Вика говорит, что для нее «домоседство» — это время, когда можно научиться чему-то новому, на что в обычной жизни просто не хватает времени. В первую очередь она рекомендует вам наконец-то засесть за английский язык, который нужен везде.
— Могу посоветовать один очень классный YouTube-канал, который называется
Для тех, кто учиться устал, у Вики есть вариант пободрее — видеоигры.
— Сейчас в
Если вы слишком долго играли и почувствовали, что начинаете «плыть», самое время заняться фитнесом, подсказывает барабанщица:
— В интернете есть много хороших каналов, например
Следующий совет особенно близок самой девушке. Если можете выехать на природу с теми людьми, с которыми вместе живете, почему бы не взять пару акустических музыкальных инструментов и не поиграть на выезде? Если, конечно, умеете.
— Таким образом можно довольно безопасно помузицировать и войти в гармонию с природой.
В заключение Вика говорит, что сама в выходные будет смотреть видеоуроки на YouTube, пытаясь освоить видеомонтаж и программу Final Cut — одну из тех, которыми часто пользуются для создания роликов.
«[За время пандемии] мы дали уже больше пяти онлайн-концертов»
Стас согласен, что во время пандемии стоит заняться тем, до чего не доходят руки в каждодневной суете, например самообразованием.
— Мне до изучения чего-либо добраться было очень сложно, в обычное время находится много более важных и неотложных дел. Сейчас наконец дошли руки до освоения SketchUp — программы для 3D-моделирования от элементов интерьера до целых строений. Тем, кто планирует ремонт или стройку, это тоже будет очень кстати, потому что там можно легко все освоить и в дальнейшем избежать ошибок. Видеоуроки ищите на YouTube.
Если вам хоть чуть-чуть интересна история, Стас советует канал
— Еще рекомендую послушать
А если скучаете по концертам или хотите ближе познакомиться с творчеством группы Akute, подскажем, что коллектив дал уже больше пяти онлайн-концертов: играли и акустику, и «электричество», и смешанные сеты.
— Некоторые концерты были благотворительными, например наш
«На группу самоизоляция повлияла сильнее, чем лично на меня»
Рома с некоторых пор работает из дома, поэтому конкретно на него импровизированный карантин особо не повлиял:
— Для меня довольно органично находиться дома и заниматься каким-то делом непосредственно в домашних условиях. На группу самоизоляция повлияла, конечно, сильнее, но говорить, что в каком-то негативном ключе, тоже не приходится, потому что выступлений онлайн у нас достаточно — и, как ни крути, это все равно концерты.
Сам Рома предлагает вам посмотреть онлайн-концерт британской группы Portishead — Roseland NYC Live.
— Этот концерт был сыгран в 1998 году в Нью-Йорке. Это просто удивительно: сплав одних из родоначальников трип-хопа с живым оркестром — классика на все времена.
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Вы могли заметить, что весной на замену обзорам «Куда пойти в выходные» на AFISHA.TUT.BY пришла новая серия текстов «Лучше #ОстаньтесьДома». Теперь советами, чем заняться...
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