Устали сидеть дома? Белорусская группа Akute советует, чем заняться, чтобы совсем не заскучать

Источник материала: Tut.by

Вы могли заметить, что весной на замену обзорам «Куда пойти в выходные» на AFISHA.TUT.BY пришла новая серия текстов «Лучше #ОстаньтесьДома». Теперь советами, чем заняться в самоизоляции, делятся наши герои. Сегодня с нами белорусская группа Akute. Каждый участник коллектива рассказал, что стоит делать не выходя из дома, чтобы совсем не заскучать в четырех стенах.

«Почему бы не взять пару инструментов и не поиграть на природе?»

Виктория Лютыч (Vicky Fates)Барабанщица Akute

Вика говорит, что для нее «домоседство» — это время, когда можно научиться чему-то новому, на что в обычной жизни просто не хватает времени. В первую очередь она рекомендует вам наконец-то засесть за английский язык, который нужен везде.

— Могу посоветовать один очень классный YouTube-канал, который называется LinguaTpir TV . Он основан на том, как в реальной жизни используется английский язык, тут есть много текстов песен, авторы детально разбирают, какое выражение что значит. Лично мне было очень интересно все это смотреть.

Для тех, кто учиться устал, у Вики есть вариант пободрее — видеоигры.

— Сейчас в Playstation Store есть несколько бесплатных игр, например Uncharted. Это то, чем можно заняться в свободное время, но только не очень долго: максимум несколько часов. Потому что потом это будет уже во вред, а не во благо.



Онлайн-концерт Akute на TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если вы слишком долго играли и почувствовали, что начинаете «плыть», самое время заняться фитнесом, подсказывает барабанщица:

— В интернете есть много хороших каналов, например Fitness Blender (англоязычный. — Прим. TUT.BY). Им я пользовалась до того, как начала регулярно ходить в тренажерный зал, да и сейчас тоже приходится. На сайте много упражнений, можно выбрать программы на любые группы мышц, отталкиваясь от разных параметров (пол, продолжительность тренировки, уровень сложности). Если есть возможность, желательно выйти куда-то на природу и побегать, но в целях безопасности можно хорошо поднапрячься и дома. Как показывает практика, иногда 20-минутные упражнения потом еще три дня отзываются во всем теле.

Следующий совет особенно близок самой девушке. Если можете выехать на природу с теми людьми, с которыми вместе живете, почему бы не взять пару акустических музыкальных инструментов и не поиграть на выезде? Если, конечно, умеете.

— Таким образом можно довольно безопасно помузицировать и войти в гармонию с природой.

В заключение Вика говорит, что сама в выходные будет смотреть видеоуроки на YouTube, пытаясь освоить видеомонтаж и программу Final Cut — одну из тех, которыми часто пользуются для создания роликов.

«[За время пандемии] мы дали уже больше пяти онлайн-концертов»

Стас МытникВокалист Akute

Стас согласен, что во время пандемии стоит заняться тем, до чего не доходят руки в каждодневной суете, например самообразованием.

— Мне до изучения чего-либо добраться было очень сложно, в обычное время находится много более важных и неотложных дел. Сейчас наконец дошли руки до освоения SketchUp — программы для 3D-моделирования от элементов интерьера до целых строений. Тем, кто планирует ремонт или стройку, это тоже будет очень кстати, потому что там можно легко все освоить и в дальнейшем избежать ошибок. Видеоуроки ищите на YouTube.

Если вам хоть чуть-чуть интересна история, Стас советует канал Arzamas . Он рассказывает об истории культуры: музыке, литературе, религии, кинематографе. Все очень лаконично и коротко, но интересно, считает музыкант.



Онлайн-концерт Akute на TUT.BY. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Еще рекомендую послушать подкасты психолога Андрея Курпатова . Это научно-популярные лекции о работе мозга и мышлении человека. Вы много чего узнаете о психологии, в том числе о детской.

А если скучаете по концертам или хотите ближе познакомиться с творчеством группы Akute, подскажем, что коллектив дал уже больше пяти онлайн-концертов: играли и акустику, и «электричество», и смешанные сеты.

— Некоторые концерты были благотворительными, например наш сет с певицей Palina и группой Intelligency на AFISHA.TUT.BY или электроакустика на платформе Artist Gives . Другие стали полноценными сольниками, только в студии, — концерт на площадке VOKA или на большом музыкальном фестивале . Все они бесплатны для зрителя, их можно посмотреть онлайн в любое время, — подсказывает Стас. А еще делится, что, как только пройдет вся эта история с самоизоляцией, группа с радостью вернется к «живым» концертам.

«На группу самоизоляция повлияла сильнее, чем лично на меня»

Роман ЖигаревБас-гитарист Akute

Рома с некоторых пор работает из дома, поэтому конкретно на него импровизированный карантин особо не повлиял:

— Для меня довольно органично находиться дома и заниматься каким-то делом непосредственно в домашних условиях. На группу самоизоляция повлияла, конечно, сильнее, но говорить, что в каком-то негативном ключе, тоже не приходится, потому что выступлений онлайн у нас достаточно — и, как ни крути, это все равно концерты.

Сам Рома предлагает вам посмотреть онлайн-концерт британской группы Portishead — Roseland NYC Live.

— Этот концерт был сыгран в 1998 году в Нью-Йорке. Это просто удивительно: сплав одних из родоначальников трип-хопа с живым оркестром — классика на все времена.

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