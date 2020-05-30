Наш ответ.... Продолжается переписка противников завода АКБ и Европейской экономической комиссии при ООН

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже мы публиковали и обращение Экодом-а , и ответ Минприроды , и вот очередное письмо - это ответ на ответ Минприроды. Знакомим общественность с текстом по просьбе активистов, потому, как это возражения на возражения. И раз уж мы публиковали первую переписку, вы должны знать и это.





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Итак...

Кому направлено письмо?

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных наций

Председателю Комитета по вопросам соблюдения Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Господину Йонасу Эббессону

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ министру Худыку А. П. и первому заместителю министра Пирштуку Б.К.

ГУ «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь зам. директора Рачевскому Е.А.

Администрация Президента Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь

Брестский областной исполнительный комитет

Председателю КГБ Республики Беларусь генерал-лейтенанту Вакульчику Валерию Павловичу

Уважаемый господин Эббессон Уважаемые члены комитета

К вам обращается общественность Брестского региона, Республика Беларусь, по вопросу нарушения в отношении нас международных норм и правил доступа общественности к экологически значимой информации и участия общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды касательно экологической безопасности аккумуляторного завода, построенного на окраине центра региона – города Брест, в районе плотного расположения жилой застройки (от 700 м и далее), около международного аэропорта «Брест», в 2 км от реки Мухавец, впадающей в трансграничную реку Западный Буг (Буг).

В широком доступе в СМИ опубликовано письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (№3-2-25/173-ино от 15.05.2020), высланное в ваш адрес, касающегося соблюдения в республике положений Орхусской конвенции именно в отношении аккумуляторного завода, отражающее точку зрения государственного органа.

Общественность Брестского региона не согласна с информацией и выводами, изложенными в данном письме, и просит рассмотреть и учесть, как альтернативную, другую точку зрения по вопросу нарушения экологического законодательства, в том числе и международного, а именно - точку зрения общественности, которая уже 2,5 года протестует против аккумуляторного завода.

Строительство завода

Объект аккумуляторный завод полного цикла был включен в государственную инвестиционную программу и был построен на территории свободной экономической зоны «Брест» с распространением на него таможенных и налоговых преференций. Завод по запланированному объему и номенклатуре выпускаемой продукции имеет республиканский и мировой уровень.

Характеристика производства завода обязывает разработку отчета по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проведения общественных обсуждений проекта завода при его реализации на выбранной площадке.

И в данном вопросе произошло сознательное грубое нарушение прав общественности на доступ к экологически важной информации. Информация об общественных обсуждениях была размещена на сайте местного органа власти районного масштаба, уведомление о начале обсуждений ограниченно было опубликовано в небольшой районной газете общим тиражом 3,5 тыс. экземпляров.

Жители крупного регионального центра с населением 350 000 человек были лишены широкого доступа к информации о строительстве потенциально опасного производственного объекта, производящего плавку десятков тысяч тонн свинца, и производящего также десятки тысяч тонн порошка оксида свинца – токсичных химических веществ 1 класса опасности.

В качестве документа, обосновывающего право на строительство опасного предприятия, на ознакомление общественности был представлен ОВОС объемом 65 страниц, выполненный формально, без каких-либо качественных и количественных расчетных показателей воздействия, имелось краткое описание техпроцессов, взятое из общедоступных интернет-источников.

На государственную экологическую экспертизу был направлен другой ОВОС, с расчетами уровня воздействия, объемом 165 страниц, с которым широкая общественность не была ознакомлена.

Более того, первый ОВОС был оформлен для производственной мощности завода в 1 млн. аккумуляторных батарей в год, а на экспертизу был предоставлен документ для 2 млн. аккумуляторных батарей в год.

Особое возмущение общественности вызвала поддельная справка владельца завода, подготовленная в другой его фирме, согласно которой расчетный выброс свинца и его соединений в атмосферу по Брестскому заводу составил абсолютно нереальные 3 кг в год, что позволило бы включить предприятие данной отрасли в Книгу рекордов Гиннеса или номинировать технологию на Нобелевскую премию по физике и химии, потому что ни одно из мировых предприятий отрасли аккумуляторных свинцово-кислотных батарей, которые выбрасывают более 500 кг свинца в год, несравнимо по выбросу с «уникальным» заводом в Беларуси.

Государственные органы, в том числе и природоохранные, отказались признать подделку, несмотря на требование общественности провести сравнение этих выбросов с выбросами завода-аналога, расположенного в Италии (Романо-ди-Ломбардия) той же компании Exide Technologies при наличии в свободном доступе европейского экологического документа.

По данным фактам сокрытия и владельцем завода, и местными властями, в том числе природоохранными органами, экологически значимой информации и обмана общественности и был начат протест против незаконного строительства аккумуляторного завода.

В начале января 2018 года началось строительство завода. Уже 15 января 2018 года по требованию общественности состоялась встреча владельца завода, местных органов власти, природоохранных органов республиканского уровня и самых широких слоев общественности. Было рассмотрено коллективное обращение жителей Бреста и Брестского района против строительства завода.

Практически в данном формате общественность провела обсуждения и выступила против строительства аккумуляторного завода. Было собрано 36 809 подписей жителей региона против завода, в Администрацию Президента были переданы копии подписных листов и обращение на 14 страницах» с просьбой остановить строительство.

Но мнение и требования общественности было полностью проигнорировано властями всех уровней. Власть встала на сторону бизнеса, противопоставив себя гражданам государства, проигнорировав права общественности на защиту своих жизненных интересов. Нам было отказано по разным причинам в доступе к проектной документации по заводу. Нам было отказано в посещении производства, в то время как его свободно проводили провластные СМИ.

В начале 2019 года строительство завода было завершено.

Вопрос строительства завода в течение всего срока постоянно был под пристальным вниманием общественности, которая пыталась привести строительство завода и его экологическую безопасность в законное русло.

За весь период противостояния нами было направлено в местные органы власти более 500 обращений и запросов по вопросу законности строительства и работы аккумуляторного завода. Власть была вынуждена нам отвечать, однако все эти ответы в виде формальных отписок не решали вопрос безопасности завода, вопрос законности размещения опасного производства в густонаселенной жилой зоне пригорода регионального центра.

С целью ознакомления граждан региона и всей республики с опасным производством, которое может стать «свинцовым Чернобылем», нами была организована публикация более 1000 материалов, связанных тематически с угрозой свинцового отравления, мировым опытом в этой области.

Минприроды Республики Беларусь ответило на более чем 600 писем граждан по вопросам строительства завода, касающихся экологических вопросов. Однако все ответы носили формальный подход, не решали вопросов безопасности завода, и не были приняты к исполнению владельцем завода в части соблюдения государственного природоохранного законодательства.

Завод, не принятый в эксплуатацию в соответствии с государственным законодательством (Постановление Совета Министров РБ №716 от 06.06.2011 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства») в нарушение законов в феврале 2019 года начал выпуск продукции, что было подтверждено Управлением Департамента по финансовым расследованием по Брестской области.

По результатам фактического превышающего воздействия на окружающую среду при работе завода (превышение выбросов в атмосферу только по свинцу составило 178 раз, по другим компонентам от - 20 до 60 раз) ввод в эксплуатацию завода был остановлен. Факт крайне высокого уровня воздействия завода испугал властные органы. Общая информация о превышении воздействия на окружающую среду была засекречена от общественности (гриф ДСП – для специального пользования). Обоснование - Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Докладная записка от 05.06.2019 №101/05-23/1362 «О превышениях нормативов выбросов в атмосферный воздух на ООО «АйПауэр».

Распоряжением высшего регионального органа власти - Брестского областного исполнительного комитета от 14 июня 2019 года №62-р «О приостановлении строительства объекта» ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода был остановлен до устранения выявленных нарушений.

Никаких устранений нарушений владельцем завода предпринято не было: не было установлено дополнительных систем очистки выбросов, не закуплена лабораторная система контроля концентраций загрязнений в выброса в атмосферу и в сбросах производственных стоков, не обеспечена надежность работы установленных газоочистных установок, не решен в полном объеме вопрос сбора и утилизации опасных отходов производства.

Владелец завода 6 раз инициировал переработку проекта с целью подгонки желаемых результатов воздействия на окружающую среду.

Общественности, несмотря на ее запросы, было отказано в ознакомлении с измененной проектной документацией.

Общественные обсуждения новых вариантов проекта не проводились.

В течение июля 2019 – января 2020 года завод не работал. Однако уже с февраля 2020 года на заводе без каких-либо законных оснований была начата предварительная производственная деятельность. Завод, несмотря на отрицательный общественный резонанс, на сегодняшний день готов к полномасштабному пуску.

Согласно вышеупомянутого письма Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь вам представлена следующая информация:





Однако это не соответствует существующему положению, так как, несмотря на представленные общественностью факты по очередной подделке вновь разработанной проектной документации (подгонка или изготовление несуществующих паспортных данных оборудования (Дания, Испания, Южная Корея, Китай) в части выбросов в атмосферу, с печатями, взятыми из интернет-источников и вставленными в документы с использованием несложных компьютерных программ), заявление о которой было принято к расследованию местными правоохранительными органами (Управление внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета), новый проект аккумуляторного завода прошел без замечаний государственную экологическую экспертизу и 9 апреля 2020 года уже получил положительное заключение. Об этом факте Минприроды в вышеуказанном письме умолчало.

Новая актуализированная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) не разрабатывалась, несмотря на многочисленные требования общественности с обоснованием законности своих требований и наличием конкретных пунктов соответствующего государственного законодательного документа (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». «Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду», подпункт 7.7.).

Общественность в который раз была лишена своих прав на общественные обсуждения проекта и возможности принятия решений по экологическим вопросам.

Владелец завода, местные и республиканские власти боятся открытой конфронтации общественности, которая все свое протестное движение проводит под лозунгом «Нет заводу АКБ», в последнее время дополненный лозунгом «Нет геноциду».

Завод готов к запуску практически в том варианте, что и первоначальный, с минимальным обеспечением экологической безопасности, мнение общественности в данном вопросе проигнорированы, что неизбежно вызовет столкновения между общественностью и органами правопорядка.

Защита общественностью своих прав

Аккумуляторный завод полного цикла – это предприятие, использующее десятки тысяч тонн свинца, проводящее процессы плавки, помола, окисления токсичного металла. Это сложное производство, аналоги которого в Республике Беларусь отсутствуют. С самого начала строительства завода, общественность требовала от владельца завода и органов государственной власти обеспечить выполнение в полном объеме государственного природоохранного законодательства. Были подготовлены сотни обоснованных документов, доказывающих недостаточный уровень проекта сложного производства. Из состава общественности были привлечены независимые экологи, инженера, врачи, проектировщики, которые всесторонне рассмотрели информацию по проектируемому завода.

Однако практически ни один из документов не был учтен госорганами, все запросы игнорировались, ответы носили характер общей формальной отписки, от общественности всячески скрывалась экологически значимая информация о реальном положении дел.

Начиная с 25 февраля 2018 года абсолютно каждое воскресенье на центральной площади города Бреста проходит так называемая акция – «кормление голубей» — молчаливый протест против строительства аккумуляторного завода, на который выходит общественность - местные жители и активисты, лишенные государством права по-другому высказывать свой протест.

Такая форма протеста принята при жестких условиях запрещения каких-либо акций гражданского протеста против нарушения прав человека, в том числе и экологических, в Республике Беларусь. Еженедельно на протест приходят от 100 до 300 жителей. В среднем – 120-150 человек. В последующем эта акция переросла в шествие по центральной пешеходной улице города, привлекая внимание значительного числа жителей регионального центра.

Как отметил один из активистов протеста «Как гражданин Беларуси я исчерпал все возможности бороться за свое право жить в чистой окружающей среде, а выйдя на площадь, исполнил свой гражданский долг и выразил личное мнение по проблеме, которую порождают власти, игнорируя наши обращения».

За все время противостояния общественности и владельца завода, защищаемого властью, были поданы многочисленные заявки на согласованное и законное проведение различных акций – 325 митингов!!!, 18 пикетов и 16 демонстраций. Белорусские власти разрешили только 1 митинг. Остальные акции не были разрешены по ряду в основном надуманных причин – ремонтов, занятости площадок.

Единственный митинг «Брестчанки против свинца», проведенный 29 апреля 2018 года, собрал почти 2000 человек. На митинге активные представители общественности широко проинформировали жителей города об опасности, которую несет свинцовое производство, построенное в жилой зоне. Митинг завершился принятием резолюции, в которой общественность выразила свое возмущение «длительным игнорированием местными властями позиции жителей Бреста и Брестского района, выступивших против аккумуляторного завода».

Власти в очередной раз проигнорировали мнение общественности.

Больше власти протестующим гражданам республики ничего проводить не разрешили. Заверяемое в вышеупомянутом письме Минприроды заявление о том, что «Беларусь стремится гарантировать каждому индивиду свободу мнений, убеждений и их свободное выражение», общественностью рассматривается как ничем не подкрепленный лозунг.

Подавалось в 2019 году от имени общественности заявление на проведение местного референдума о запрещении аккумуляторного завода, который также был запрещен.

Для того, чтобы довести до самых широких слоев общественности информацию об опасности свинцового производства для жизни и здоровья жителей, в особенности детей, факты о расследовании противозаконного строительства опасного завода в регионе, общественность широко использовала негосударственные СМИ.

Только почти через год после начала экологического противостояния главный природоохранный орган Республики Беларусь - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, организовало первую встречу с активистами протестного движения, чтобы детально обсудить накопившиеся вопросы и проблемы. Отношения с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды ограничивались звонками по прямой линии – одной из форм подачи жалоб на нарушение природоохранного законодательства. Однако на все задаваемые активистами и неравнодушными гражданами вопросам не было получено ни одного конкретного ответа, свидетельствующего о том, что Министерство обеспечивает выполнение государственных законов в части, касающейся аккумуляторного завода, и что в части его безопасности принимаются какие-либо действия.

5 декабря 2018 года в Министерстве состоялась встреча активистов, чиновников Министерства, представителей владельца завода. Во время встречи министру были переданы письменные вопросы и обращения от 103 жителей Бреста и Брестского района.

Встреча не принесла никаких итогов, потому что все поднимаемые вопросы не удалось оформить в документ, принятый к рассмотрению и исполнению по причине странной поломки электронных средств записи, что свидетельствовало о формальном отношении госоргана к протестам активистов.

Протест продолжился в том же формате с теми же целями.

Вместе с тем Комитетом государственной безопасности было обращено внимание на протесты по нарушению законодательства, и по делу аккумуляторного завода были задержаны два чиновника Минприроды, в том числе заместитель директора Центра государственной экологической экспертизы, по подозрению о взяточничестве за решение вопросов, которые касались строительства аккумуляторного завода.

То есть был доказан факт коррупционной составляющей в государственной природоохранной организации республиканского уровня в деле о положительном заключении государственной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода. Тем не менее, заключение не было отозвано.

Была снята с занимаемого поста первый заместитель министра охраны окружающей среды, курировавшая проект аккумуляторного завода. Природоохранный государственный орган, обязанность которого защищать окружающую среду, стал центром коррупционного скандала, что еще больше подорвало доверие к нему общественности.

Учитывая, что государственные органы всех уровней и направлений, вовлеченные общественностью в решение вопроса по заводу, заняли позицию: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», надежда оставалась на вмешательство в данный острый вопрос Президента.

25 апреля 2019 года в Администрацию президента Беларуси было передано очередное коллективное обращение жителей Брестского региона об обеспечении безопасности производства свинцово-кислотных АКБ на заводе «АйПауэр». Под обращением подписались 314 человек.

Президент высказал свое видение вопроса в отношении аккумуляторного завода только через полтора года противостояния, в сентябре 2019 года. Он подчеркнул: объект должен быть экологически чистым.

«— Когда я перепроверил информацию, я увидел, что люди здесь, которые переживают за экологию, за жизнь детей, они в основном правы. И я увидел там правонарушения. И со стороны отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые обещали построить, в общем-то, нужный нам объект. Аккумуляторных заводов у нас в стране нет. И это хороший проект, его надо было реализовывать. Но его надо реализовывать так, как положено».

«— Только они (прим. - жители региона ) будут решать, быть ли этому заводу, и каким будет этот завод. Пока рано говорить здесь о каких-то результатах».

Общественности по указанию Президента было разрешено, после 2-х лет протестов и невозможности получить какую-либо официальную информацию экологического характера по проекту завода, провести свою собственную экологическую экспертизу 5-го варианта проекта с привлечением экспертов-специалистов. Однако при получении проектной документации было выяснено, что там содержится большое число поддельных документов, что делало невозможным сделать квалифицированную экспертизу проектных решений. Было подано заявление о расследовании подделки документов. Во время проведения расследования владелец завода инициировал государственную экологическую экспертизу, которая и выдала положительное заключение по проекту.

Также при разработке проекта отсутствовал актуализированный отчет по оценке воздействия на окружающую среду, который должна была в законодательном поле обсудить общественность.

Права общественности опять были нарушены.

Репрессии против протестующей общественности

С самого начала организации протестного движения власти начали активно преследовать жителей региона, участвующих в протестах.

Преследования продолжались в течение всего срока противостояния. По данным известной некоммерческой экологической общественной организации Беларуси «Экодом», которая проводит мониторинг процесса, начиная с начала 2018 года и по 20 мая 2020 года было задержано 68 противников строительства аккумуляторного завода, которых оштрафовали на сумму более 50 тысяч белорусских рублей (около 23 тысяч долларов в эквиваленте), общее количество дней ареста – 130 суток.

Милиция активно практиковала задержание активистов, в том числе женщин, обычно вечером пятницы, а затем размещение их в изоляторах временного содержания (ИВС) до суда в выходные и праздничные дни без вынесения приговора, после чего в понедельник проводился суд, и люди получали штрафы. Несколько протестующих были уволены с работы по причине участия в протестах, а владельцы частного бизнеса, которые принимают участие в протесте, признаются: такого давления и такого количества жестких необоснованных проверок они не испытывали никогда.

Были применены абсурдные причины задержания и наложения штрафов: молодая мать получила штраф за то, что ее дети зимой слепили снеговика, а женщина украсила ее листовкой «Нет яду, нет — заводу!». Еще одна активистка получила штраф за раздачу желтых надувных шаров с надписью «Жить» – символа протестного движения.

Абсолютно абсурдным давлением оказалась провокация против одного из активистов экологического протеста, которому в машину, принадлежащую православному монастырю, были подкинуты патроны и взрывчатка и открыто уголовное дело против него и его сына. Дело развалилось за недоказанностью, и было через полгода закрыто, но пенсионер понес моральные страдания и подорвал здоровье.

Помимо административных арестов, превентивных задержаний и штрафов, за два с лишним года протеста в отношении представителей общественности применялись и другие формы преследования и давления: например, распространялись порочащие их сведения, носящие клеветнический характер, проводились обыски и осмотры у самих активистов и их родственников, возбуждались уголовные дела по провокационным вбросам.

По мнению Минприроды, выраженному в вышеуказанном письме, воскресная акция по «кормлению голубей», которая проходит каждое воскресенье в Бресте, является протестной площадкой активистов, которая нарушает положения белорусского законодательства, регулирующего порядок проведения массовых мероприятий. Но протестующая общественность лишена теми же самыми властями открыто и законно выражать свой протест против нарушения экологического законодательства.

В Конституции Республики Беларусь четко прописано:

Статья 35. «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется законом».

Однако данное конституционное право практически полностью отрицается другими законодательными актами, которыми отменяют конституционные положения всевозможными запретами на любые митинги и шествия, что и показала практика отказа властями в 325!!! митингах, которые экологические активисты пытались на законном основании провести в городе или районе. Своими запретами власть сама поставила общество перед вынужденным нарушением закона.

В общественной организации «Экодом» указали, что с середины апреля 2020 года «отмечается возобновление практики преследования активистов, ужесточение оказываемого на них давления, и принятия репрессивных мер в отношении их со стороны государства, которые стали системными и массовыми».

Беларусь является стороной Орхусской конвенции, положения которой предписывают недопущение преследования государственной властью активистов, реализующих свои экологические права.

Однако в течение всего срока протестного движения, в основе которого лежит требование граждан защиты своих прав на благоприятную окружающую среду и прав принимать решения по вопросам, касающимся окружающей среды, общественность Брестского региона столкнулась с фактами грубого нарушения этих прав со стороны государства.

В итоге чисто экологические протесты частично переросли в политические – против властных структур и организаций, ущемляющих права общественности, преследующих граждан за защиту таких прав, не выполняющих свои государственные обязанности в обеспечении экологической безопасности.

Организация «Экодом», со своей стороны, обратилась в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство внутренних дел, Управление внутренних дел Брестского облисполкома и к председателю Брестского городского исполнительного комитета с просьбой принять срочные меры по прекращению преследования жителей региона и активистов протестного движения, реализующих свое право на участие в принятии экологически значимых решений.

Заключительные положения

Общественность Брестского региона, Республика Беларусь, обращается в Комитет по вопросам соблюдения Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции) и просит вынести свое решение по фактам нарушения, в первую очередь органами государственной власти Республики Беларусь, положений данной конвенции по вопросу экологической безопасности аккумуляторного завода, построенного в пригороде регионального центра – городе Бресте в нарушение государственного экологического законодательства.

Мы будем продолжать свой протест против завода, в основе которого лежит требование соблюдения и бизнесом, и властью, природоохранных законодательных основ государства.

Власть вынуждает нас нарушать законы о проведении массовых мероприятий, не давая возможности действовать в рамках Конституции Республики Беларусь, которая должна предоставить широкие возможности для высказывания своей позиции по вопросу строительства аккумуляторного завода и нарушения экологического законодательства при реализации этого проекта.

Государственная власть Республики Беларусь должна создать для активистов приемлимые условия для получения, обмена и обсуждения экологически значимой информации и обеспечить доступ к решению экологических вопросов на территории республики.

Мы также просим вас со своей стороны обеспечить выполнение положений Орхусской конвенции при проблемных вопросах, возникающих при ограничении прав граждан республики в части доступа у экологически значимой информации и принятии жизненно важных решений экологического характера при реализации проектных решений.

Надеемся на полное понимание нашей позиции и учет нашей информации при принятии решений по нарушению положений Орхусской конвенции в Республике Беларусь.