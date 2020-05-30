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Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара
30.05.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 30 мая 2020 года на перекрёстке Гоголя и бульвара.
Столкнулись два автомобиля такси Сити и Яндекс. Кто виноват, сказать сложно, одно точно - это водитель автомобиля такси. Кстати, перекрёсток славится своей аварийностью.
Движение на данном участке может быть некоторое время затруднено, будьте внимательны!
Недалеко от этого происшествия ещё одно ДТП - "мерс" выезжал с парковки и зацепил другой припаркованный автомобиль, и он уже въехал в дерево. Его просто подтолкнули.
Уважаемые водители, проявите бдительность! Пешеходы - тоже.
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