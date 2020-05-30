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Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

30.05.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 30 мая 2020 года на перекрёстке Гоголя и бульвара.

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Столкнулись два автомобиля такси Сити и Яндекс. Кто виноват, сказать сложно, одно точно - это водитель автомобиля такси. Кстати, перекрёсток славится своей аварийностью.

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Движение на данном участке может быть некоторое время затруднено, будьте внимательны!

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Недалеко от этого происшествия ещё одно ДТП - "мерс" выезжал с парковки и зацепил другой припаркованный автомобиль, и он уже въехал в дерево. Его просто подтолкнули.

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Уважаемые водители, проявите бдительность! Пешеходы - тоже.

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара
Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

Два таксиста столкнулись на перекрёстке Гоголя и бульвара

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 30 мая 2020 года на перекрёстке Гоголя и бульвара. Столкнулись два автомобиля такси Сити и Яндекс. Кто виноват, сказать сложно, одно точно -...
 
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