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Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

31.05.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Людей много, хотя ещё только начало. Хвост пока не добрался до памятника Тысячелетию (это было в 11.50), однако надо признать, что люди подходят, и это рано или поздно произойдёт.

Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Пока мы нашли только такую трансляцию:

Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Материал будет обновляться.

Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Понятно, что это - самый медийный и самый известный кандидат сейчас в Беларуси. Подобной поддержки остальные добиваются только на словах. А в данном случае - люди готовы стоять часами, чтобы отдать свою подпись за Светлану Тихановскую. Удивительно, но факт.

Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Поэтому проследим, как будут развиваться тут события.

Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

 
 
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  Людей много, хотя ещё только начало. Хвост пока не добрался до памятника Тысячелетию (это было в 11.50), однако надо признать, что люди подходят, и это рано или поздно...
 
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