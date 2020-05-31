Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Источник материала: Виртуальный Брест

Людей много, хотя ещё только начало. Хвост пока не добрался до памятника Тысячелетию (это было в 11.50), однако надо признать, что люди подходят, и это рано или поздно произойдёт.





Пока мы нашли только такую трансляцию:





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Понятно, что это - самый медийный и самый известный кандидат сейчас в Беларуси. Подобной поддержки остальные добиваются только на словах. А в данном случае - люди готовы стоять часами, чтобы отдать свою подпись за Светлану Тихановскую. Удивительно, но факт.





Поэтому проследим, как будут развиваться тут события.







