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Брестчане выстроились в очередь к пикету по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31.05.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Людей много, хотя ещё только начало. Хвост пока не добрался до памятника Тысячелетию (это было в 11.50), однако надо признать, что люди подходят, и это рано или поздно произойдёт.
Пока мы нашли только такую трансляцию:
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Понятно, что это - самый медийный и самый известный кандидат сейчас в Беларуси. Подобной поддержки остальные добиваются только на словах. А в данном случае - люди готовы стоять часами, чтобы отдать свою подпись за Светлану Тихановскую. Удивительно, но факт.
Поэтому проследим, как будут развиваться тут события.
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Людей много, хотя ещё только начало. Хвост пока не добрался до памятника Тысячелетию (это было в 11.50), однако надо признать, что люди подходят, и это рано или поздно...
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