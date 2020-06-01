Терещенко о потолке зарплат в КХЛ: «Среди хоккеистов недовольны вообще все. Нас никто ни о чем не спросил»









«Потолок ударил по всем игрокам. Свободным агентам труднее вести переговоры. Действующие контракты переподписываются с понижением зарплаты. Под сокращение попали и молодые, и опытные ребята. Кого-то поставили перед фактом обмена - хотя сами хоккеисты не горели желанием менять команду. Кто-то уедет в НХЛ. А ведь это парни с не самыми маленькими зарплатами. Если бы они остались в России, сокращения шли бы еще сильнее.





Против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ. А вот среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, я общаюсь с ребятами – они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых.





Вряд ли это на пользу нашему хоккейному чемпионату. На 13-й год существования КХЛ все увидели: в этом плане КХЛ недалеко ушла от той же Суперлиги. Потому что мы, игроки, точно так же не имеем права голоса.





Решение о потолке зарплат принималось без участия спортсменов. Оно проводится в жизнь за счет спортсменов. Нас никто ни о чем не спросил, нашими интересами просто пожертвовали. И вот это отношение огорчает больше всего», - сказал Терещенко.