ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Терещенко о потолке зарплат в КХЛ: «Среди хоккеистов недовольны вообще все. Нас никто ни о чем не спросил»

01.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пятикратный чемпион России Алексей Терещенко поделился мнением об установлении в КХЛ жесткого потолка зарплат, составляющего 900 миллионов рублей.



 «Потолок ударил по всем игрокам. Свободным агентам труднее вести переговоры. Действующие контракты переподписываются с понижением зарплаты. Под сокращение попали и молодые, и опытные ребята. Кого-то поставили перед фактом обмена - хотя сами хоккеисты не горели желанием менять команду. Кто-то уедет в НХЛ. А ведь это парни с не самыми маленькими зарплатами. Если бы они остались в России, сокращения шли бы еще сильнее.

Против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ. А вот среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, я общаюсь с ребятами – они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых.

Вряд ли это на пользу нашему хоккейному чемпионату. На 13-й год существования КХЛ все увидели: в этом плане КХЛ недалеко ушла от той же Суперлиги. Потому что мы, игроки, точно так же не имеем права голоса.

Решение о потолке зарплат принималось без участия спортсменов. Оно проводится в жизнь за счет спортсменов. Нас никто ни о чем не спросил, нашими интересами просто пожертвовали. И вот это отношение огорчает больше всего», - сказал Терещенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятикратный чемпион России Алексей Терещенко поделился мнением об установлении в КХЛ жесткого потолка зарплат, составляющего 900 миллионов рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Костевич рассказала о вынужденной неполной занятости и простое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика