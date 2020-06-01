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О стратегии, рекламе и бюджетах в период пандемии

01.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый бизнес по всему миру оказался в непривычных условиях. Пандемия и кризис кого-то парализуют, а для кого-то становятся катализаторами к действию. В первом выпуске «TUT.BY для бизнеса» эксперты рекламного рынка Беларуси и Украины рассказывают о поведении аудитории, изменении стратегии и эффективных решениях.

Первыми гостями передачи стали спикеры конференции «Деловой интернет- 2019» Валентин Панюта, управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency (Украина) и Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс (Беларусь). Данными о показателях портала в выпуске поделилась Анна Заяц, руководитель отдела B2B-маркетинга Белорусского портала TUT.BY (Беларусь).

 
 
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Каждый бизнес по всему миру оказался в непривычных условиях. Пандемия и кризис кого-то парализуют, а для кого-то становятся катализаторами к действию.
 
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