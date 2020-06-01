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О стратегии, рекламе и бюджетах в период пандемии
Источник материала: Tut.by
Каждый бизнес по всему миру оказался в непривычных условиях. Пандемия и кризис кого-то парализуют, а для кого-то становятся катализаторами к действию. В первом выпуске «TUT.BY для бизнеса» эксперты рекламного рынка Беларуси и Украины рассказывают о поведении аудитории, изменении стратегии и эффективных решениях.
Первыми гостями передачи стали спикеры конференции «Деловой интернет- 2019»
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Каждый бизнес по всему миру оказался в непривычных условиях. Пандемия и кризис кого-то парализуют, а для кого-то становятся катализаторами к действию.
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