О стратегии, рекламе и бюджетах в период пандемии

Источник материала: Tut.by

Каждый бизнес по всему миру оказался в непривычных условиях. Пандемия и кризис кого-то парализуют, а для кого-то становятся катализаторами к действию. В первом выпуске «TUT.BY для бизнеса» эксперты рекламного рынка Беларуси и Украины рассказывают о поведении аудитории, изменении стратегии и эффективных решениях.

Первыми гостями передачи стали спикеры конференции «Деловой интернет- 2019» Валентин Панюта , управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency (Украина) и Полина Ганкович , директор 1С-Битрикс (Беларусь). Данными о показателях портала в выпуске поделилась Анна Заяц, руководитель отдела B2B-маркетинга Белорусского портала TUT.BY (Беларусь).