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В Бресте на ул Октябрьской Революции водитель сбил 65-летнего велосипедиста
01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Бресте 30 мая около 23 часов, по предварительной информации ГАИ, 30-летний водитель автомобиля "Пежо" на улице Октябрьской Революции совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Велосипедист с травмами госпитализирован.
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Бресте 30 мая около 23 часов, по предварительной информации ГАИ, 30-летний водитель автомобиля "Пежо" на улице Октябрьской Революции совершил наезд на 65-летнего...
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