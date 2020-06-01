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В Бресте на ул Октябрьской Революции водитель сбил 65-летнего велосипедиста

01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бресте 30 мая около 23 часов, по предварительной информации ГАИ, 30-летний водитель автомобиля "Пежо" на улице Октябрьской Революции совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В Бресте на ул Октябрьской Революции водитель сбил 65-летнего велосипедиста

Велосипедист с травмами госпитализирован.

 
Теги: Брест
 
 
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  Бресте 30 мая около 23 часов, по предварительной информации ГАИ, 30-летний водитель автомобиля "Пежо" на улице Октябрьской Революции совершил наезд на 65-летнего...
 
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