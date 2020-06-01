ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату

01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Компания A1 изменила с 1 июня условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, а также услуг кабельного ТВ и видеосервиса VOKA, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату

С 1 июня обслуживание на некоторых архивных тарифных планах для частных клиентов (линейка "Хит", "Престиж", "Вместе", "Wi-Fi" и др.) прекращено. Пользователи будут переведены на тарифные планы линейки "Комби", а также тарифы линейки "VOKA ТВ", исходя из соответствующего набора услуг на архивном предложении. При этом для абонентов увеличится (в пять раз и выше) скорость домашнего интернета, а также набор дополнительно предоставляемых услуг и оборудования.

Пользователи архивных комплексных тарифов с включенными ТВ-каналами VOKA продолжат смотреть соответствующие каналы по новым тарифным планам. Кабельное ТВ при этом будет предоставляться в качестве бонуса, без взимания дополнительной платы.

Обслуживание на архивных тарифных планах линейки "Домашний", тарифе "Интернет 70", а также действующих тарифах "VOKA ТВ" будет продолжено, при этом абонентская плата в среднем увеличится на 3,5%. При желании клиенты смогут самостоятельно перейти на любой тарифный план новой линейки "Комби".

Изменения условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи произойдут и для корпоративных клиентов. На тарифном плане "Удаленный кабинет 30" будет увеличена скорость с 30 до 50 Мбит/с, а сам тариф получит название "Удаленный кабинет 50". Стоимость услуг фиксированной связи для корпоративных клиентов увеличится в среднем на 3%.

Стоимость всех подписок VOKA, за исключением "VOKA ТВ+", увеличится в среднем на 5%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Компания A1 изменила с 1 июня условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, а также услуг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Покупаем ножки для мебели: основные характеристики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика