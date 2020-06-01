A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату

Источник материала: Виртуальный Брест

Компания A1 изменила с 1 июня условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, а также услуг кабельного ТВ и видеосервиса VOKA, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.





С 1 июня обслуживание на некоторых архивных тарифных планах для частных клиентов (линейка "Хит", "Престиж", "Вместе", "Wi-Fi" и др.) прекращено. Пользователи будут переведены на тарифные планы линейки "Комби", а также тарифы линейки "VOKA ТВ", исходя из соответствующего набора услуг на архивном предложении. При этом для абонентов увеличится (в пять раз и выше) скорость домашнего интернета, а также набор дополнительно предоставляемых услуг и оборудования.

Пользователи архивных комплексных тарифов с включенными ТВ-каналами VOKA продолжат смотреть соответствующие каналы по новым тарифным планам. Кабельное ТВ при этом будет предоставляться в качестве бонуса, без взимания дополнительной платы.

Обслуживание на архивных тарифных планах линейки "Домашний", тарифе "Интернет 70", а также действующих тарифах "VOKA ТВ" будет продолжено, при этом абонентская плата в среднем увеличится на 3,5%. При желании клиенты смогут самостоятельно перейти на любой тарифный план новой линейки "Комби".

Изменения условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи произойдут и для корпоративных клиентов. На тарифном плане "Удаленный кабинет 30" будет увеличена скорость с 30 до 50 Мбит/с, а сам тариф получит название "Удаленный кабинет 50". Стоимость услуг фиксированной связи для корпоративных клиентов увеличится в среднем на 3%.

Стоимость всех подписок VOKA, за исключением "VOKA ТВ+", увеличится в среднем на 5%.