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В Барановичах с балкона шестого этажа выпал 30-летний мужчина

01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Следователи в Барановичах устанавливают обстоятельства смерти мужчины при падении с высоты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Барановичах с балкона шестого этажа выпал 30-летний мужчина

Несчастный случай произошел днем 30 мая. На земле вблизи многоэтажного дома прохожие обнаружили лежащего мужчину с телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Еще находясь в сознании, он пояснил медикам, что упал с высоты самостоятельно.

Личность мужчины установлена - это 30-летний житель Ивацевичского района. Предположительно он выпал с балкона на шестом этаже. При осмотре места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении мужчины не установлено. Барановичский УСК проводит по факту проверку.

 
 
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  Следователи в Барановичах устанавливают обстоятельства смерти мужчины при падении с высоты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по...
 
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