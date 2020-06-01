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Депутаты: Недопустимо использование формата сбора подписей в целях манипулирования сознанием людей

01.06.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Безответственность отдельных инициативных групп, искажение действительности в социальных медиа, использование грязных политтехнологий под предлогом выборов не просто нацелены на нарушение общественного порядка, а имеют конечной целью создать раскол в обществе. С таким заявлением выступили депутаты постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Депутаты считают, что результаты избирательной кампании по выборам президента имеют ключевое значение для каждого гражданина, общества и государства в целом, поскольку определят путь развития страны на ближайшие годы. Поэтому парламентарии обеспокоены обстановкой, которая складывается в рамках кампании по сбору подписей при выдвижении кандидатов в президенты.

— Считаем недопустимым использование формата сбора подписей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а в целях манипулирования сознанием людей, нагнетания социальной напряженности и спекуляции на сложной экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации, с последствиями которой сегодня борются все страны мира. В связи с этим мы призываем избирателей не поддаваться на возможные провокации, а всех участников политического процесса воздержаться от популистских деклараций и действовать в строгом соответствии с нормами Избирательного кодекса Беларуси и иных актов национального законодательства, — говорится в заявлении депутатов.

В постоянную комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту входят депутаты Валентин Семеняко, Игорь Волков, Виктор Свилло, Андрей Ганчук, Елена Потапова, Светлана Шутова.

 
 
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Парламентарии обеспокоены обстановкой, которая складывается в рамках кампании по сбору подписей при выдвижении кандидатов в президенты.
 
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