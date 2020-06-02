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«Фигурка бомбическая»: Похудевшая Лолита Милявская в мини произвела фурор в Сети
Источник материала: ОНТ
56-летняя Лолита Милявская поразила подписчиков результатами похудения. Певица снялась в коротком облегающем наряде.
Лолита надела мини-платье с экстремально глубоким вырезом на груди. Смелый образ только подчеркнул постройневшую фигуру артистки.
Также Милявская разбавила свой однотонный аутфит яркой обувью. Артистка выбрала яркие розовые туфли с высокой шпилькой. Они подчеркнули изящные ноги звезды.
Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем smoky-eyes и вечерней причёской.
Пикантный снимок опубликовал в Сети приятель звезды - пиарщик Николай Степанов. «Весь день провёл с моей прекрасной девчонкой», - написал он.
Фанаты пришли в восторг от нового имиджа Милявской. «Красотка, глаз не отвести!», «Настоящая, красотуля!», «Дерзкая худышка!», «Вот это декольте! Роскошное», «Роскошное тело!», «Фигурка бомбическая», «Шикарные грудь и ножки!» - написали они в комментариях.
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56-летняя Лолита Милявская поразила подписчиков результатами похудения. Певица снялась в коротком облегающем наряде. Лолита надела мини-платье с экстремально...
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