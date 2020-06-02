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«Фигурка бомбическая»: Похудевшая Лолита Милявская в мини произвела фурор в Сети

02.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Фигурка бомбическая»: Похудевшая Лолита Милявская в мини произвела фурор в Сети

56-летняя Лолита Милявская поразила подписчиков результатами похудения. Певица снялась в коротком облегающем наряде.

Лолита надела мини-платье с экстремально глубоким вырезом на груди. Смелый образ только подчеркнул постройневшую фигуру артистки.


Также Милявская разбавила свой однотонный аутфит яркой обувью. Артистка выбрала яркие розовые туфли с высокой шпилькой. Они подчеркнули изящные ноги звезды.

Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем smoky-eyes и вечерней причёской. 

Пикантный снимок опубликовал в Сети приятель звезды - пиарщик Николай Степанов. «Весь день провёл с моей прекрасной девчонкой», - написал он. 

Фанаты пришли в восторг от нового имиджа Милявской. «Красотка, глаз не отвести!», «Настоящая, красотуля!», «Дерзкая худышка!», «Вот это декольте! Роскошное», «Роскошное тело!», «Фигурка бомбическая», «Шикарные грудь и ножки!» - написали они в комментариях.


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56-летняя Лолита Милявская поразила подписчиков результатами похудения. Певица снялась в коротком облегающем наряде. Лолита надела мини-платье с экстремально...
 
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