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«Я б в спасатели пошел!»

02.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

МЧС Мо­ги­лев­ской области совместно с областными организациями ОО «БРСМ» и «БРПО», а также филиалом Белгосстрах по Могилевской области и областной организацией ОО «БДПО» в рамках акции «Не оставляйте детей одних!» провели смотр-конкурс творческих работ среди детей «Я б в спасатели пошел!».

«Я б в спасатели пошел!»
«Я б в спасатели пошел!»

Его участникам – креативным и творческим семьям, дети которых мечтают стать спасателями, с замиранием сердца смотрят на проезжающие мимо пожарные машины, а также коллективам учреждений образования было предложено сшить костюм спасателя или переделать обычную одежду; оборудовать детскую технику – коляску, велосипед, педальный автомобиль в стиле МЧС; снять видеоролик с презентацией костюма/техники; сделать их фотографии.
Конкурс проводился в 3 возрастных категориях: от 2 до 5 лет; от 6 до 11 лет; от 12 до 17 лет.
Сотрудники РОЧС с представителями РО ОО «БРСМ» подвели итоги районного этапа конкурса, на который юные жители Кировщины – возможно, будущие спасатели, дизайнеры или инженеры представили свои творческие работы в номинациях «детская техника спасателей» и «детский костюм спасателей».
В возрастной категории от 2 до 5 лет 1 место занял воспитанник яслей-сада №4 г.Кировска Тимофей Дударенко. Мальчишка мечтает стать спасателем, как его дядя. Благодаря маме Тимофея – Марине и его воспитательнице Марине Пархамович, юному участнику конкурса удалось из детского велосипеда сделать пример оригинальной пожарно-спасательной техники.
2 место в этой номинации и возрастной категории – на счету воспитанницы яслей-сада аг.Мышковичи Марии Дзярук, 3 место у воспитанницы Жиличского УПК ДС-СШ Евгении Кохно.
В возрастной категории от 6 до 11 лет в номинации «детская техника спасателей» 1 место занял ученик Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева Сергей Дыриков.
Самый оригинальный пожарный костюм (в возрасте от 2 до 5 лет) представили Елизавета Белявская из яслей-сада аг.Павловичи – 1 место и Даниил Емельянцев из яслей-сада №2 г.Кировска – 2 место.
В возрастной категории от 6 до 11 лет в номинации «детский костюм спасателей» 1 место занял ученик Барчицкого УПК ДС-СШ Иван Федотов. Вместе с мамой Екатериной из подручных материалов и благодаря творческому и креативному подходу он сделал настоящий костюм юного спасателя.
Для ребят-победителей представители РОЧС и РО ОО «БРСМ» подготовили подарки и сувениры.

 
 
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МЧС Мо­ги­лев­ской области совместно с областными организациями ОО «БРСМ» и «БРПО», а также филиалом Белгосстрах по Могилевской области и областной...
 
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