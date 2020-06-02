Подходы к использованию хлорохина в лечении COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ — Минздрав

Источник материала: Вороновская газета





Подходы к использованию хлорохина и гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

«Распоряжением Министерства здравоохранения отменен набор пациентов для лечения хлорохином и гидроксихлорохином в амбулаторной практике. Терапия осуществляется только в стационарных условиях под строгим медицинским контролем, — отметили в пресс-службе. — Впоследствии подходы к использованию хлорохина и гидроксихлорохина будут скорректированы с учетом окончательной позиции ВОЗ и наиболее авторитетных профильных медицинских ассоциаций по данному вопросу».

Министерство здравоохранения 21 мая приняло приказ №557 для совершенствования принимаемых мер по современной диагностике и лечению пациентов с COVID-19. В комментарии к нему, размещенном на сайте Минздрава, говорится, что документом определены новые подходы к использованию гидроксихлорохина при лечении COVID-19. В течение примерно двух недель ВОЗ планирует дать разъяснения своей окончательной позиции по этой проблеме. Контроль за назначением гидроксихлорохина ужесточен, и этот вопрос постоянно отслеживается.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19 по международной программе Solidarity. Об этом недавно на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Такое решение принято после опубликования исследования, касающегося гидроксихлорохина и хлорохина и их эффекта на госпитализированных с COVID-19 пациентов. Авторы исследования утверждают, что среди пациентов, принимавших эти лекарства самостоятельно или в комбинации с макролидом (один из антибиотиков), зафиксирован более высокий уровень смертности. С учетом этого Исполнительная группа испытания солидарности приняла решение изучить все доступные на сегодня доказательства.

В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что решение будет пересмотрено в ближайшие две недели. «Мы должны быть осторожными и временно приостановить исследования гидроксихлорохина, — отметила она. — Планируем ознакомиться с этими исследованиями и параллельно собираем информацию об эффективности гидроксихлорохина».

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