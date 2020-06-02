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Подходы к использованию хлорохина в лечении COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ — Минздрав
02.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Подходы к использованию хлорохина и гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ, сообщили
«Распоряжением Министерства здравоохранения отменен набор пациентов для лечения хлорохином и гидроксихлорохином в амбулаторной практике. Терапия осуществляется только в стационарных условиях под строгим медицинским контролем, — отметили в пресс-службе. — Впоследствии подходы к использованию хлорохина и гидроксихлорохина будут скорректированы с учетом окончательной позиции ВОЗ и наиболее авторитетных профильных медицинских ассоциаций по данному вопросу».
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Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19 по международной программе Solidarity. Об этом недавно на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Такое решение принято после опубликования исследования, касающегося гидроксихлорохина и хлорохина и их эффекта на госпитализированных с COVID-19 пациентов. Авторы исследования утверждают, что среди пациентов, принимавших эти лекарства самостоятельно или в комбинации с макролидом (один из антибиотиков), зафиксирован более высокий уровень смертности. С учетом этого Исполнительная группа испытания солидарности приняла решение изучить все доступные на сегодня доказательства.
В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что решение будет пересмотрено в ближайшие две недели. «Мы должны быть осторожными и временно приостановить исследования гидроксихлорохина, — отметила она. — Планируем ознакомиться с этими исследованиями и параллельно собираем информацию об эффективности гидроксихлорохина».
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Подходы к использованию хлорохина и гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава....
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