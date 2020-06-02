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Какие устройства Apple обновит в последний раз
Источник материала: Партизан
Apple обновит до iOS 14 все устройства, которые работают на iOS 13. Об этом пишет известное
Новую iOS 14 (соответственно, и iPadOS 14) Apple представит 22 июня на онлайн-конференции WWDC 2020. К релизу для всех пользователей система будет готова не раньше осени — ближе к моменту запуска новых iPhone 12. Впрочем, iOS 14 станет способна работать и на более ранних аппаратах производителя.
По информации изданий, ОС получат следующие смартфоны:
iPhone SE (2020);
iPhone 11;
iPhone 11 Pro;
iPhone 11 Pro Max;
iPhone XS;
iPhone XS Max;
iPhone XR;
iPhone X;
iPhone 8 и iPhone 8 Plus;
iPhone 7 и 7 Plus;
iPhone SE (2016);
iPhone 6s и 6s Plus.
Таким образом, новейшая «операционка» Apple распространится и на смартфоны, выпущенные уже пять лет назад (речь о iPhone 6s и 6s Plus). Впрочем, для них этот апдейт наверняка станет последним, а вот iPhone 7 компания еще будет поддерживать как минимум несколько лет.
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Apple обновит до iOS 14 все устройства, которые работают на iOS 13. Об этом пишет известное издание MacRumors со ссылкой на The Verifier.
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