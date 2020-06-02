Какие устройства Apple обновит в последний раз

Новую iOS 14 (соответственно, и iPadOS 14) Apple представит 22 июня на онлайн-конференции WWDC 2020. К релизу для всех пользователей система будет готова не раньше осени — ближе к моменту запуска новых iPhone 12. Впрочем, iOS 14 станет способна работать и на более ранних аппаратах производителя.













По информации изданий, ОС получат следующие смартфоны:





iPhone SE (2020);

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8 и iPhone 8 Plus;

iPhone 7 и 7 Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone 6s и 6s Plus.





Таким образом, новейшая «операционка» Apple распространится и на смартфоны, выпущенные уже пять лет назад (речь о iPhone 6s и 6s Plus). Впрочем, для них этот апдейт наверняка станет последним, а вот iPhone 7 компания еще будет поддерживать как минимум несколько лет.



