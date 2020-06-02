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Открыли доступ к 4 тысячам курсов: можно получить дипломы лучших вузов мира бесплатно

02.06.2020 15:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Образовательная онлайн-платформа Coursera, основанная профессорами Стэнфордского университета, открыла бесплатный доступ к своим курсам для студентов колледжей и вузов по всему миру. Об этом сообщает ТАСС.

Всего стали доступны более 3,8 тысячи курсов, 150 интерактивных проектов с экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации.

Бесплатная запись на курсы продлится до 31 июля. После регистрации пройти программы можно будет до 30 сентября 2020 года. За это время студенты смогут получить дипломы лучших вузов мира, включая Мичиганский университет, Йельский университет и Университет Дьюка. А еще – сертификаты таких компаний, как Google и SAS. Тратиться ни на что не придется.

После 30 сентября у студентов сохранится бесплатный доступ только к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами. Как отметил директор по продукту Coursera Шраван Голи, инициатива направлена на то, чтобы помочь студентам и выпускникам, очное обучение и стажировки которых прервались или отменились из-за пандемии.

 
 
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Образовательная онлайн-платформа Coursera, основанная профессорами Стэнфордского университета, открыла бесплатный доступ к своим курсам для студентов колледжей и...
 
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