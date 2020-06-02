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Неожиданно: найден способ снизить риск диабета

02.06.2020 15:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неожиданно: найден способ снизить риск диабета

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете в США и Университета Эразма Роттердамского в Нидерландах обнаружили, что употребление цельнозерновых круп снижает риск развития диабета второго типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert.

Данные трех больших исследований пищевых привычек и здоровья работников системы здравоохранения в США проанализировали профессор Гарварда Ким Браун и его коллеги. Более 200 тыс. человек вошли в выборку. 12 тысяч случаев заболевания диабетом второго типа зафиксировали у них за время изучения.

Результаты работы такие: если в ежедневном рационе место насыщенных жирных кислот, моно-и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка занимают качественные медленные углеводы, то риск болезни снижается.

Медленные углеводы – это цельнозерновые крупы, овощи и продукты с большим содержанием клетчатки. При употреблении данных продуктов в организме вырабатывается меньше инсулина, и благодаря этому уровень сахара в крови резко не повышается.

Исследователи также выяснили, что если заменить быстрые углеводы насыщенными жирами, то риск развития диабета снизится.

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Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете в США и Университета Эразма Роттердамского в Нидерландах обнаружили, что...
 
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