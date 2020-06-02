Определена сборная лучших игроков 11 тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Определена сборная лучших игроков тура. Большое представительство в ней — у брестского «Динамо» и «Шахтера».

Среди 11 лучших — четверо футболистов этих клубов. Брестское «Динамо» в 11-м туре обыграло «Рух» со счетом 4:1 и делегировало в сборную тура Павла Савицкого и Сергея Кисляка (для них это первое попадание в символическую сборную в сезоне). Солигорский «Шахтер» представляют набравший ход Виталий Лисакович и фланговый защитник Никола Антич. В 11-м туре солигорчане обыграли минское «Динамо» и одержали пятую победу в шести последних встречах.

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