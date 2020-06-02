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Родителям детей-инвалидов возместят половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №188, которым внес изменения в указ №140 от 10 апреля 2019 года «О возмещении таможенных пошлин, налогов»,
Цель документа – обеспечить дополнительную социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Сообщается, что новый указ предусматривает распространение нормы о возмещении 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств на родителей (усыновителей, удочерителей), опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
До этого такая норма действовала лишь для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №188, которым внес изменения в указ №140 от 10 апреля 2019 года «О возмещении таможенных пошлин, налогов»,...
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