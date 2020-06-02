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В Воложинском районе горел жилой дом, погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар произошел в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб человек.
В деревне Кучкуны загорелся одноэтажный деревянный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели в жилой комнате нашли погибшего 62-летнего хозяина. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.
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Новости Беларуси. Пожар произошел в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб человек.
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