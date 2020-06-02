ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США

02.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В организации поддержали игроков.


Флойд был убит полицейским в США 25 мая
© twitter.com

ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.

"ФИФА полностью понимает глубину эмоций и беспокойство, которое выражают многие футболисты в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст происходящих событий.

ФИФА неоднократно заявляла о решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого вида, а также недавно ужесточила дисциплинарные правила, чтобы искоренить подобное поведение", — говорится в заявлении ФИФА, опубликованное Associated Press.


Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом. Флойд жаловался, что он не может дышать. В результате задержания он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Убийство темнокожего спровоцировало массовые протесты и беспорядки в США, а позже демонстрации переросли в столкновения с полицией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика