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10 новых велогаражей появится к середине лета в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще десяток велогаражей появится в Минске к середине лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Их сейчас активно устанавливают на стоянках города. Причина простая – высокий интерес минчан. Если с одной парковки обращаются 10 желающих, велогаражу быть. Каждый такой мини-ангар вмещает 30 байков.
Сейчас в каждом районе столицы есть как минимум по одной крытой велостоянке, а в Заводском районе их целых 8.
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Новости Беларуси. Еще десяток велогаражей появится в Минске к середине лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их сейчас активно...
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