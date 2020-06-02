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10 новых велогаражей появится к середине лета в Минске

02.06.2020 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще десяток велогаражей появится в Минске к середине лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

10 новых велогаражей появится к середине лета в Минске

Их сейчас активно устанавливают на стоянках города. Причина простая – высокий интерес минчан. Если с одной парковки обращаются 10 желающих, велогаражу быть. Каждый такой мини-ангар вмещает 30 байков.

10 новых велогаражей появится к середине лета в Минске

Сейчас в каждом районе столицы есть как минимум по одной крытой велостоянке, а в Заводском районе их целых 8.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Еще десяток велогаражей появится в Минске к середине лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их сейчас активно...
 
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