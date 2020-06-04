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Как победить в международном музыкальном конкурсе, который проводят онлайн? История юных певиц из Логойска

04.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как покорить вокальный Олимп, когда находишься дома? Ответ знают юные певицы из Логойска. На международном фестивале искусств «Вёска fest» девушки из вокальной студии «Млечны шлях» не остались без наград, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Конкурс впервые проводился онлайн.

Как победить в международном музыкальном конкурсе, который проводят онлайн? История юных певиц из Логойска

Как победить в международном музыкальном конкурсе, который проводят онлайн? История юных певиц из Логойска

Как победить в международном музыкальном конкурсе, который проводят онлайн? История юных певиц из Логойска

Номера отправляли в формате видео. И это не помешало девушкам завоевать симпатию жюри и занять практически весь пьедестал.

Репортаж Вадима Смоляка о том, как продолжать творить при отсутствии живых концертов, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вадим Смоляк

 
 
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Новости Беларуси. Как покорить вокальный Олимп, когда находишься дома? Ответ знают юные певицы из Логойска. На международном фестивале искусств «Вёска fest» девушки...
 
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