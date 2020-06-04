Как победить в международном музыкальном конкурсе, который проводят онлайн? История юных певиц из Логойска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как покорить вокальный Олимп, когда находишься дома? Ответ знают юные певицы из Логойска. На международном фестивале искусств «Вёска fest» девушки из вокальной студии «Млечны шлях» не остались без наград, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Конкурс впервые проводился онлайн.













Номера отправляли в формате видео. И это не помешало девушкам завоевать симпатию жюри и занять практически весь пьедестал.