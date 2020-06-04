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Утечка более 20 тыс. тонн нефтепродуктов произошла в Норильске

04.06.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утечка более 20 тыс. тонн нефтепродуктов произошла в Норильске

Тем временем, в Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива. Более 20 тыс. тонн нефтепродуктов из цистерны местной электростанции попали в водную систему.

На месте происшествия работают спасатели. Сейчас распространение пятна остановлено несколькими каскадами заграждений. Авария, по предварительным данным, произошла из-за таяния вечной мерзлоты. Оценки ущерба, нанесённого природе, пока не озвучивались. Однако, специалисты называют произошедшее «крупнейшей экологической катастрофой» в истории российского Заполярья.

 

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Тем временем, в Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива. Более 20 тыс. тонн нефтепродуктов из цистерны местной...
 
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