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Утечка более 20 тыс. тонн нефтепродуктов произошла в Норильске
Источник материала: ОНТ
Тем временем, в Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива. Более 20 тыс. тонн нефтепродуктов из цистерны местной электростанции попали в водную систему.
На месте происшествия работают спасатели. Сейчас распространение пятна остановлено несколькими каскадами заграждений. Авария, по предварительным данным, произошла из-за таяния вечной мерзлоты. Оценки ущерба, нанесённого природе, пока не озвучивались. Однако, специалисты называют произошедшее «крупнейшей экологической катастрофой» в истории российского Заполярья.
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Тем временем, в Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива. Более 20 тыс. тонн нефтепродуктов из цистерны местной...
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