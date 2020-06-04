Около 2000 детей смогут оздоровиться в школьных лагерях Бреста

Источник материала: ОНТ

Бреста" class="one-news__figure-img">

Отдохнуть на здоровье и с пользой. С начала июня по всей стране начали работать школьные лагеря. Только в Бресте оздоровиться в них смогут около 2000 детей.

Масочный режим - для воспитателей, малышей приучают держать социальную дистанцию и поменьше контактировать друг с другом. Главное условие - в лагеря берут только здоровых детей. Дезинфекция помещений ежедневно. Строгие санитарные требования внесли коррективы в работу школьных лагерей, но на детском отдыхе, по словам воспитателей, это никак не отразилось.

Татьяна Никонюк, директор школьного лагеря «Васильки» средней школы №11 г. Бреста: «Дети играют, поют, занимаются иностранным языком, единственное «но», мы чаще говорим о соблюдении санитарных правил, и норм и соблюдаем дистанции, ребята стараются быть подвижны, активны, школа располагает огромной территорией, поэтому распределить 75 человек не составляет труда».

11-я школа в Бресте – самая большая в регионе, как по количеству учеников, так и по площади. На 70 гектарах есть все необходимое: баскетбольная площадка, футбольный стадион с современным покрытием, даже теннисный корт. По сути – центр детского досуга целого микрорайона. Каждый час в лагере расписан по минутам. У каждой группы отдельные гардеробные и класс. Школьные лагеря – выход для родителей, которым в июне не с кем оставить ребенка.

Анатолий Носков, начальник отдела образования, спорта и туризма Брестского горисполкома: «Лагеря пришкольные и оздоровительно открывались на основании главного принципа, на основании требований и заявлений родителей. Разные обстоятельства. При этом рекомендовано очень серьезно отнестись не только с социальному дистанцированию при организации сна, общения детей, но и большую часть не в закрытом помещении, а на свежем воздухе».

Старшеклассники в этом году смогут заработать на благоустройстве своих школ примерно двести рублей в месяц. Всего в трудовые лагеря Бреста записались уже 500 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram