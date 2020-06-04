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Около 2000 детей смогут оздоровиться в школьных лагерях Бреста
Источник материала: ОНТБреста" class="one-news__figure-img">
Отдохнуть на здоровье и с пользой. С начала июня по всей стране начали работать школьные лагеря. Только в Бресте оздоровиться в них смогут около 2000 детей.
Масочный режим - для воспитателей, малышей приучают держать социальную дистанцию и поменьше контактировать друг с другом. Главное условие - в лагеря берут только здоровых детей. Дезинфекция помещений ежедневно. Строгие санитарные требования внесли коррективы в работу школьных лагерей, но на детском отдыхе, по словам воспитателей, это никак не отразилось.
11-я школа в Бресте – самая большая в регионе, как по количеству учеников, так и по площади. На 70 гектарах есть все необходимое: баскетбольная площадка, футбольный стадион с современным покрытием, даже теннисный корт. По сути – центр детского досуга целого микрорайона. Каждый час в лагере расписан по минутам. У каждой группы отдельные гардеробные и класс. Школьные лагеря – выход для родителей, которым в июне не с кем оставить ребенка.
Старшеклассники в этом году смогут заработать на благоустройстве своих школ примерно двести рублей в месяц. Всего в трудовые лагеря Бреста записались уже 500 человек.
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Отдохнуть на здоровье и с пользой. С начала июня по всей стране начали работать школьные лагеря. Только в Бресте оздоровиться в них смогут около 2000 детей. Масочный...
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