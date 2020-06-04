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До конца сбора подписей осталось две недели. Кто сколько уже собрал
Источник материала: Tut.by
С момента начала сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты прошло две недели, до завершения осталось столько же. TUT.BY узнал, сколько подписей удалось собрать инициативным группам.
Подписи инициативные группы собирают по месту жительства или работы (в нерабочее время), среди знакомых и родственников, а также на пикетах в местах, не запрещенных местными органами власти. По закону подписи они могут собирать до 19 июня, но поскольку эта же дата — последний день сдачи подписей в ЦИК, а их еще надо проверить, работа членов инициативных групп «в полях» закончится за несколько дней до 19 июня. Виктор Бабарико, например, уже заявил, что его инициативная группа сядет проверять подписи 14 июня.
Самое важно при этом всем — количественный состав инициативной группы. Именно от этого зависит, успеет ли инициативная группа собрать необходимое количество подписей меньше, чем за месяц. По закону необходимо собрать 100 тысяч подписей, но, как
— На финальную проверку юристами и сшивание, скажем, нужно 5 дней. Тогда получается: за 25 дней 110 тысяч = 4400 подписи в день. Чтобы 4400 живых подписей в день собрать в большом городе, как Минск, не говоря про провинцию, нужно постоянно и ежедневно работающих порядка 1100 человек, при весьма оптимистичном КПД. И это только в нормальное, «мирное» время. Во время эпидемии можно число сборщиков умножать сразу на коэффициент 1,5. Далее — отток/текучка кадров при такой команде — 10−15%. Скажем тогда, что 1200 полевиков в штабе утром должны приходить на работу ежедневно весь месяц, без исключения! — просчитывал Шкляров.
Среди претендентов, которые намерены собрать подписи и остаться в предвыборной гонке, таким ресурсом обладают пять человек из семи.
На 3 июня известно о том, что претенденты собрали:
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По закону подписи они могут собирать до 19 июня, но поскольку эта же дата - последний день сдачи подписей в ЦИК, а их еще надо проверить, работа членов инициативных...
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