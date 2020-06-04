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Под Мозырем идет обыск у фермера, которого снимал Тихановский
Источник материала: Партизан
Ночью в селе Прудок Мозырского района сотрудники правоохранительных органов ворвались на ферму, где Сергей Тихановский записывал юмористическое «Интервью прикорытников».
Утром фермер Александр Сираш рассказал правозащтному центру
Также из Мозыря сообщают о задержании Александра Цуканова, автор YouTube-канала «Мозырь для жизни. Друг Цуканова, который пришел поддержать Александра в суде и встретился с ним после освобождения в СИЗО, также был задержан.
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Ночью в селе Прудок Мозырского района сотрудники правоохранительных органов ворвались на ферму, где Сергей Тихановский записывал юмористическое «Интервью...
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