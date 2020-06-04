На границе Мексики и Гватемалы нашли древнейший храм майя

Источник материала: Tut.by

Археологи нашли пока самый древний и крупный храмовый комплекс индейцев майя, проводя раскопки на берегах реки Сан-Педро на границе между Мексикой и Гватемалой. Возраст постройки — более трех тысяч лет. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature , пишет ТАСС .



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«Анализируя низкокачественные снимки этой местности, полученные властями Мексики с помощью с лазерных радаров, мы заметили огромную платформу. Более детально просканировав эту территорию, мы нашли под почвой следы огромного здания, которое оставалось невидимым для местных жителей из-за его монументальных размеров и плоской формы», — рассказал один из авторов исследования, археолог из Университета Аризоны (США) Такеси Иномата.

Цивилизация индейцев майя существовала на полуострове Юкатан несколько тысячелетий. Примерно в девятом веке нашей эры жители покинули большинство городов-государств майя. Ученые до сих пор спорят о том, почему это произошло.

Многие исследователи предполагают, что причиной стала серия очень продолжительных засух и других климатических факторов. В пользу этого говорят крупные водохранилища и системы каналов, открытые в 2012 году на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев.

С другой стороны, три года назад Иномата и его коллеги во время раскопок на территории Сейбаля, древнейшего города майя, обнаружили, что гибель их культуры могла быть связан с политическими конфликтами между индейскими полисами. Эти открытия породили массу споров между историками, климатологами и археологами.

Загадка происхождения майя

Не меньше дискуссий вызывает вопрос происхождения этой древнеиндейской цивилизации. По текущим представлениям ученых, первые города майя появились примерно в 1200−1000 годах до нашей эры, однако точная дата их появления, как и время появления первых крупных храмов и прочих постоянных построек, пока не известно.

В частности, многие историки считают, что цивилизация майя развивалась очень постепенно, двигаясь от небольших деревень в сторону гигантских полисов, которые начали появляться в третьем веке нашей эры. Открытие крупных и при этом древних построек в Сейбале, по словам Иноматы, заставило его усомниться в этом и отправиться на поиски еще более древних монументов.

Для этого ученые проанализировали данные, которые правительство Мексики собирало при помощи лидаров — лазерных радарных установок, которые могут находить пустоты и неоднородности в глубинных слоях почвы. Они могут говорить залежах полезных ископаемых или археологических артефактах.



Полученное с помощью лидара изображение древнейшего храма майя. Фото: Takeshi Inomata

Неожиданно для себя археологи нашли ранее неизвестный и при этом огромный храмовый комплекс не в джунглях, а на густо заселенной территории штата Табаско, который находится на границе между Мексикой и Гватемалой. На лидарных снимках побережья реки Сан-Педро, которая течет через одноименный городок, ученые заметили гигантскую прямоугольную площадку, скрытую под поверхностью земли.

Древнейший храм майя

Отправившись в экспедицию в этот регион, Иномата и его коллеги обнаружили здесь огромную платформу, сложенную из глины и камней. Ее длина составляла около 1400 метров, ширина — 400 метров, а высота — около 10−15 метров. Ученые нашли там множество артефактов, в том числе глиняной посуды, которая указывала на связь ее строителей с первыми племенами майя.

Эта глиняная структура была соединена с внешним миром девятью широкими дорогами и была повернута таким образом, что ее противоположные концы «смотрели» на те точки, где солнце восходит в день летнего и зимнего солнцестояния, если смотреть на платформу с пирамиды или кургана, который находится в нескольких сотнях метрах к западу от нее.



Вид храмового комплекса Агвада Феникс сверху. Фото: Takeshi Inomata

Подобные структуры, хотя и менее крупных размеров, достаточно часто встречаются в поселениях майя. Однако эта постройка, которую ученые назвали Агвада-Феникс, оказалась самой древней из всех известных религиозных монументов майя. Ее возраст, как показывает радиоуглеродный анализ местной керамики и других артефактов, составляет от 2800 до 3000 лет.

Что интересно, на территории этого храмового комплекса ученые не нашли гигантских статуй правителей или воинов, которые обычно есть в других памятниках культуры майя и ольмеков, их предположительных предшественников. Как считают археологи, это говорит о том, что к 1000 году до нашей эры имущественное неравенство и иерархия власти еще не успели сложиться в цивилизации майя.

С другой стороны, сам факт существования этого монумента, на возведение которого нужно было примерно 13 млн человеко-дней, говорит о том, что появление государства и неравенства не было главной движущей силой в формировании культуры и религии майя, как раньше считали многие историки.