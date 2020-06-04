Что еще можно найти на даче Тихановского? В соцсетях уверены: почти что угодно

4 июня на даче Сергея Тихановского следователи нашли 900 тысяч долларов (во всяком случае, об этом сообщили его сторонники). Обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги обнаружили около двух часов ночи во время третьего обыска. Пользователи соцсетей предположили, что еще можно найти на даче блогера, если поискать получше.
и лавровый лист, и Георгиевский крест,
и коралловая роща, и нефритовый пест,
и скрипка Страдивари, и клавиши Баха,
и трубка Магритта, и шапка Мономаха,
и счетчики Гейгера, и четочки Альцгеймера,
и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна