Что еще можно найти на даче Тихановского? В соцсетях уверены: почти что угодно

Источник материала: Tut.by

4 июня на даче Сергея Тихановского следователи нашли 900 тысяч долларов (во всяком случае, об этом сообщили его сторонники). Обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги обнаружили около двух часов ночи во время третьего обыска. Пользователи соцсетей предположили, что еще можно найти на даче блогера, если поискать получше.

А янтарную комнату не нашли у него? — Elena Vukchayeva (@ElenaVukchayeva) June 4, 2020

При пятом обыске на даче Тихановского нашли второй носок — Юра (@yurzmg) June 4, 2020

и лавровый лист, и Георгиевский крест,

и коралловая роща, и нефритовый пест,

и скрипка Страдивари, и клавиши Баха,

и трубка Магритта, и шапка Мономаха,

и счетчики Гейгера, и четочки Альцгеймера,

и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 4, 2020

Я в шоке, почему у него не нашли танк, вертолет и крест Евфросинии Полоцкой. https://t.co/Io6tYfvFOe — Maxim Pushkin (@mc_maxim) June 4, 2020

При 4-ом обыске у Тихановского нашли дроны с БНР100. — Eduard Palchys (@1863x) June 4, 2020