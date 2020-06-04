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Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся
04.06.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорогие выпускники! От всей души поздравляем Вас с окончанием учебного года!
Смело идите по выбранной дороге к мечтам и надеждам, покоряйте высоты и вершины и будьте достойными гражданами своей страны!
Видеоролики учреждений образования подготовлены учащимися и педагогами Московского района г. Бреста:
Продолжение следует… (будет обновляться)
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