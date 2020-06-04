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Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся

04.06.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие выпускники! От всей души поздравляем Вас с окончанием учебного года!

Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся

Смело идите по выбранной дороге к мечтам и надеждам, покоряйте высоты и вершины и будьте достойными гражданами своей страны!

Видеоролики учреждений образования подготовлены учащимися и педагогами Московского района г. Бреста:

Продолжение следует… (будет обновляться)

Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся

Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся

Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся
Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся

Виртуальный выпускной... Поздравления от школ, администрации, учащихся
 
Теги: Брест
 
 
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  Дорогие выпускники! От всей души поздравляем Вас с окончанием учебного года! Смело идите по выбранной дороге к мечтам и надеждам, покоряйте высоты и вершины и...
 
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