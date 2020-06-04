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Американские ученые создали антибиотик, против которого все бактерии бессильны

04.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Принстонского университета (США) заявили об обнаружении соединения, способного противостоять даже самым устойчивым к антибиотикам бактериям. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.


Изображение использовано как иллюстрация. Фото: freestocks.org / Unsplash

Соединение SCH-79797 отличается двойным действием. Оно способно прокалывать стенки бактерий и разрушать фолиевую кислоту в их клетках. По словам ученых, это первый антибиотик, который способен воздействовать как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.

Кроме того, у этих бактерий — во всяком случае, по мнению исследователей — не вырабатывается к нему устойчивости. Вместе с тем основная проблема антибиотиков заключается в том, что бактерии быстро вырабатывают к ним резистентность. В случае с SCH-79797 такого не происходило. Найденное соединение назвали иррезистин.

Чтобы проверить его эффективность, ученые 25 дней подвергали патогены его воздействию. Этот процесс повторяли снова и снова — устойчивость к иррезистину не вырабатывалась. Для опытов специалисты даже взяли наиболее устойчивый к другим известным препаратам штамм гонококка Neisseria gonorrhoeae (входит в пятерку самых сложных для лечения патогенов). Иррезистин справился и с ним.

В будущем на основе SCH-79797 ученые планируют создать новые типы антибиотиков.

 
 
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Чтобы проверить эффективность препарата, ученые 25 дней подвергали патогены его воздействию.
 
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