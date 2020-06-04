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Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко

04.06.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьера-министра. 

Ранее Роман Головченко занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.  

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьера-министра.  Ранее Роман Головченко занимал должность председателя...
 
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