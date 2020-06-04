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Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьера-министра.
Ранее Роман Головченко занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко на должность премьера-министра. Ранее Роман Головченко занимал должность председателя...
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