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Игорь Луцкий назначен министром информации
Источник материала: ОНТ
Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий, который до настоящего времени занимал пост генерального директора ЗАО "Столичное телевидение".
Соответствующее кадровое решение принял 4 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий, который до настоящего времени занимал пост генерального директора ЗАО "Столичное телевидение"....
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