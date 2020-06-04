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Иван Тертель назначен председателем КГК

04.06.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иван Тертель назначен председателем КГК

Иван Тертель назначен председателем Комитета государственного контроля. Соотвествующее кадровое решение принял Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

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Иван Тертель назначен председателем Комитета государственного контроля. Соотвествующее кадровое решение принял Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА. ДОПОЛНЯЕТСЯ...
 
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