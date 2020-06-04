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Иван Тертель назначен председателем КГК
Источник материала: ОНТ
Иван Тертель назначен председателем Комитета государственного контроля. Соотвествующее кадровое решение принял Александр Лукашенко,
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Иван Тертель назначен председателем Комитета государственного контроля. Соотвествующее кадровое решение принял Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА. ДОПОЛНЯЕТСЯ...
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