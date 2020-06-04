Первым вице-премьером Беларуси стал Николай Снопков

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова на пост первого вице-премьера, пишет БЕЛТА.

Николай Снопков освободит кресло Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае.

Напомним, 3 июня во Дворце Независимости у Главы государства прошло совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства Беларуси.

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