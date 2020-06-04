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Премьер в погонах: Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьер-министром Беларуси

04.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.

Премьер в погонах: Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьер-министром Беларуси
Роман Головченко Фото: Виктор Толочко, Sputnik.by
Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Как сообщалось, в среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.

Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку. На четверг было анонсировано назначение его новых членов.

Сергей Румас после ухода с поста премьера Беларуси не войдет в новый состав правительства, он займется бизнесом, сообщил телеграм-канал "Пул первого".

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!", - привел телеграм-канал слова Лукашенко.

Головченко Роман Александрович
Родился 10 августа 1973 года.  
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 147 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
Указом Президента Республики Беларусь от 18 августа 2018 г. № 343 назначен Председателем Государственного  военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

1997 –  2002

главный специалист Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь

2002 – 2005

заместитель начальника отдела Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь

2005 – 2006

главный советник управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь

2006 – 2009

главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь

07.2009 – 12.2009

советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша

12.2009 – 04.2013

первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь

04.2013 – 08.2018

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах - по совместительству в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.

Владеет иностранными языками.
Женат. Имеет сына и двух дочерей.

Уже известно, что из Китая отзывается посол Николай Снопков. Он назначен первым вице-премьером. 

Министром информации назначен гендиректор СТВ Игорь Луцкий. Он сменил Александра Карлюкевича. 

Иван Тертель стал новым главой Комитета государственного контроля Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает telegram-канал Пул первого.

Генерал-майор Тертель ранее занимал пост заместителя Председателя КГБ Республики Беларусь. На новом посту он сменил Леонида Анфимова, который возглавлял Комитет с 2014 года.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич возглавил Госкомимущество.
 
 
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Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
 
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