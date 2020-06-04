Премьер в погонах: Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьер-министром Беларуси

Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.





Как сообщалось, в среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.





Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку. На четверг было анонсировано назначение его новых членов.





Сергей Румас после ухода с поста премьера Беларуси не войдет в новый состав правительства, он займется бизнесом, сообщил телеграм-канал "Пул первого".





"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!", - привел телеграм-канал слова Лукашенко.





Головченко Роман Александрович

Родился 10 августа 1973 года.

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».





Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 147 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Указом Президента Республики Беларусь от 18 августа 2018 г. № 343 назначен Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.





1997 – 2002





главный специалист Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь





2002 – 2005





заместитель начальника отдела Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь





2005 – 2006





главный советник управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь





2006 – 2009





главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь





07.2009 – 12.2009





советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша





12.2009 – 04.2013



первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь





04.2013 – 08.2018





Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах - по совместительству в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.





Владеет иностранными языками.

Женат. Имеет сына и двух дочерей.





Уже известно, что из Китая отзывается посол Николай Снопков. Он назначен первым вице-премьером.

Министром информации назначен гендиректор СТВ Игорь Луцкий. Он сменил Александра Карлюкевича.





Иван Тертель стал новым главой Комитета государственного контроля Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает telegram-канал Пул первого.

Генерал-майор Тертель ранее занимал пост заместителя Председателя КГБ Республики Беларусь. На новом посту он сменил Леонида Анфимова, который возглавлял Комитет с 2014 года.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич возглавил Госкомимущество.









