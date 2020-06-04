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Премьер в погонах: Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьер-министром Беларуси
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко, сообщает госагентство
Роман Головченко Фото: Виктор Толочко, Sputnik.by
Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Как сообщалось, в среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.
Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку. На четверг было анонсировано назначение его новых членов.
Сергей Румас после ухода с поста премьера Беларуси не войдет в новый состав правительства, он займется бизнесом, сообщил телеграм-канал "Пул первого".
"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!", - привел телеграм-канал слова Лукашенко.
Головченко Роман Александрович
Родился 10 августа 1973 года.
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».
Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 147 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Указом Президента Республики Беларусь от 18 августа 2018 г. № 343 назначен Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
1997 – 2002
главный специалист Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь
2002 – 2005
заместитель начальника отдела Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь
2005 – 2006
главный советник управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь
2006 – 2009
главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь
07.2009 – 12.2009
советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша
12.2009 – 04.2013
04.2013 – 08.2018
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах - по совместительству в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.
Владеет иностранными языками.
Женат. Имеет сына и двух дочерей.
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Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
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