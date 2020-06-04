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Сергей Мусиенко: «Идёт война реальной экономики и цифровой под прикрытием вируса»

04.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
На мой взгляд, идёт война реальной экономики и цифровой под прикрытием вируса. И те же попытки и шаги, которые мы делаем в правильном, на мой взгляд, во многом, направлении – ну, конечно, что-то корректировать, но заметьте: мы не разрушили базу медицины, которую нам активно предлагали в 2013 году разрушить даже за деньги! И ставили в пример Италию, Испанию. И говорили: вы экономически не потянете. Этот документ же у нас остался!

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Тогда можно добавить, что у нас ещё есть две лаборатории, на которых сейчас производятся ковидные тесты. Свои.

Сергей Мусиенко: «Идёт война реальной экономики и цифровой под прикрытием вируса»

Сергей Мусиенко:
Да, и целая сеть. И мы делаем тестов сейчас уже больше, чем в Израиле делают. Правда, у нас нет слежения, как у них, перемещения и изоляции такой.

То есть заметьте, что страны, которые много говорили о демократии, сейчас вот эти все многочисленные «грантососы», которые кричали о свободе слова, о демократии и нарушениях, они же остались без источников финансирования. Потому что авторитарно стали действовать эти страны якобы свободные, и очень сильно, и быстро.

И народных возмущений нет. Ну, в США – да, погромы. Только это не с этим связано, не со свободой слова, да? Поэтому быстрый технологический ответ, и, во многом, к которому мы готовы. Тот же рост нашей цифровой экономики. И за это полугодие почти мы его тоже активно видим. Потому что наши разработчики востребованы – они как раз эти программы и пишут слежения для этих стран. Поэтому надо очень быстро, чётко делать выводы.

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Андрей Савиных

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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