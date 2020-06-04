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Сергей Мусиенко: «Идёт война реальной экономики и цифровой под прикрытием вируса»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сергей Мусиенко:
И народных возмущений нет. Ну, в США – да, погромы. Только это не с этим связано, не со свободой слова, да? Поэтому быстрый технологический ответ, и, во многом, к которому мы готовы. Тот же рост нашей цифровой экономики. И за это полугодие почти мы его тоже активно видим. Потому что наши разработчики востребованы – они как раз эти программы и пишут слежения для этих стран. Поэтому надо очень быстро, чётко делать выводы.
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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